Tonalá pagará con terrenos sus deudas por laudos

Debido a la cantidad de laudos que tiene que enfrentar el Ayuntamiento de Tonalá, le representa una deuda que podría desequilibrar las finanzas de la localidad, el alcalde Sergio Chávez Dávalos dijo que esperan negociar con los demandantes para saldar con algunas propiedades del municipio, pues de lo contrario, al liquidarse los adeudos de pasadas administraciones, simplemente no podrían pagar a sus trabajadores actuales.

Chávez Dávalos dijo que el área jurídica está revisando dicha situación, a efecto de no tener que pagar con dinero las deudas heredadas.

“Se puede presentar un catálogo del Ayuntamiento a fin de poder pagar con algún terreno, ya que es la única forma de hacer frente a la deuda”, explicó.

A corto plazo, el gobierno tiene la obligación de pagar por laudos seis millones de pesos, pero la deuda no termina ahí, pues a largo plazo el monto total debido a la cantidad establecida a pagar a los ex trabajadores es de 35 millones de pesos, algo que resulta imposible de saldar, de ahí que según el edil, se analice la posibilidad de negociar y entregar a cambio algunos terrenos, ya que de lo contrario, entre septiembre y octubre no podría pagar a los empleados.

“Hay algunas deudas que se tienen que dirimir en estos días debido a que ya hay sanciones emitidas por el propio Congreso local, de ahí que se estén buscando las opciones más viables”, finalizó.

