Desmienten daños por La Tapatía en fincas y templos

El paso de la tuneladora no ha ocasionado daños en estructuras del Centro Histórico de Guadalajara contrario a lo que señaló el Cardenal emérito de Guadalajara, Juan Sandoval Íñiguez, confirmaron el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval Díaz, y el secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT), Gerardo Ruíz Esparza.

“No hay absolutamente nada grave, no tenemos reporte de daños, pero si hubiera alguno con mucho gusto lo atendemos. Este proyecto le va a transformar la vida a la capital del Estado, reorganizar su situación urbana, a reorganizar el tráfico tan intenso y la cuestión ambiental que tiene. No tengo un reporte de nada”, reiteró Ruíz Esparza.

Mientras que Sandoval Díaz desmintió los dichos del Cardenal emérito, pues él no es perito para afirmar que hay daños en edificios públicos, privados, casas habitación o eclesiásticos.

“Decirles que es falso, él no es ni ingeniero, ni es técnico, además, con las autoridades que ahora representan el Arzobispado son con las que estamos hablando, tenemos toda la tecnología de manera puntual revisando, no hubo ningún daño”, expuso el gobernador.

“Este fue un proyecto que le va a servir a cientos de miles de jaliscienses, respeto mucho la opinión de don Juan (Sandoval), pero eso tendrá que hacerlo en su tema en particular, no puede con su visión afectar la vida colectiva, el desarrollo, la competitividad, la inversión, el crecimiento, la reducción de emisión de contaminantes, la reducción de accidentes, el traslado, más tiempo para las familias, es decir, es innumerable los beneficios que tenemos, y con el Cardenal Francisco Robles es con quien tenemos que ponernos de acuerdo. Escuchamos su opinión y la respetamos”, sentenció Sandoval Díaz.

AVANCE DE LA L3

El avance global de la construcción de la Línea 3 es del 70 por ciento, según explicó Ruíz Esparza, lo que significa ir en tiempo y forma para concluir, consideró, la obra más importante que se ha hecho en el Estado de Jalisco en los últimos 20 años.

ESPERAN RESOLUCIÓN JUDICIAL SOBRE AEROPUERTO

Por otra parte, Ruíz Esparza aclaró que desde el sexenio de Felipe Calderón se finiquitó el pago de las tierras que pertenecían al ejido El Zapote donde está asentado el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, Miguel Hidalgo, por lo que esperan que dictamine el Poder Judicial para actuar conforme a la ley y acatar su resolución.

“Tenemos responsabilidades, no podemos regalar y manejar con ligereza el patrimonio público. Lo que diga el Poder Judicial lo vamos a hacer. Si no lo dice no vamos a poder hacer nada porque hay un testimonio previo que acredita que ya se pagaron los finiquitos correspondientes, entonces tenemos que esperar. Estamos en eso, pero con la voluntad de atenderlos, de venir a platicar cuantas veces sea necesario y tratar de resolver el tema lo más rápido posible”, aseveró el secretario federal.

Macrolibramiento a Vallarta, listo antes de Semana Santa

El macrolibramiento a Puerto Vallarta, estará concluido en una primera etapa (Jala-Compostela) antes de que inicie la Semana Santa, según consideró Gerardo Ruíz Esparza, mientras que en su totalidad será hasta el mes de julio.

El tramo de Las Varas-Puerto Vallarta ha comenzado en las concesiones e investigaciones de derecho de vía, el compromiso de la actual administración federal es concluirlo antes de que termine el sexenio.

