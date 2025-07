Diputados locales anulan 162 laudos

Los diputados en Jalisco aprobaron durante la Sesión Ordinaria desistirse de los juicios laborales que la legislatura pasada generó debido a las basificaciones irregulares.

Sobre el tema, el diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Oswaldo Bañales Orozco comentó que dicha decisión y acuerdo presentado frente al pleno para desistir, trabaja en función de ahorrar recursos del congreso, pues al momento, la basificación de los involucrados no afecta las finanzas del recinto, agregó además, que hasta la fecha, el Legislativo se encuentra al corriente con los pagos de los empleados.

“Es injustificado continuar con juicios donde el Congreso no ha ganado absolutamente nada, no ha dejado de pagar, va al corriente de sus prestaciones y obligaciones (…) No genera ningún gasto adicional para el Congreso, solamente es una decisión administrativa para evitar seguir litigando juicios que no vamos a llegar a ningún lado y nada más estamos perdiendo el tiempo, presentando promociones, recibiendo notificaciones de algo que a todas luces resulta improcedente porque se promovió fuera del término legal”, explicó Bañales Orozco.

PROCESOS ANULADOS

Los 219 trabajadores que recibieron nombramiento en la 59 Legislatura fueron impugnados por diputados de la 60 Legislatura. Y el acuerdo presentado durante la sesión, deja anulados 162 procesos que quedaron pendientes, debido a denuncias presentadas en la legislatura pasada que fueron interpuestas fuera de tiempo, por lo que 37 de las demandas estuvieron resultas a favor de los quejosos.

DURANTE EL 2016

Un año atrás (el 20 de junio de 2016), el Legislativo acordó al interior de la comisión presidida por la diputada María Elena de Anda Gutiérrez, que dadas las condiciones adversas para el Congreso del Estado, se determinó proponer la terminación anticipada de los asuntos legales, pues de alargarse éstos representarían a mediano plazo una mayor erogación de recursos (humanos y materiales) para el Congreso.

“No hay caso para seguir, todos están trabajando en el Congreso y están percibiendo un sueldo, los laudos a resolverse son por la reinstalación, entonces qué necesidad tenemos de alargar un juicio en el cual será el mismo laudo, vamos cortando el tiempo”, expuso.

DATO

Por laudos desfavorables para el Congreso del Estado, desde que inicio la LXI Legislatura hasta el mes de junio de 2016 habrán de concretarse un total de 31 reincorporaciones de servidores públicos.

