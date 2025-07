Fotoinfracciones son para salvar vidas: Aristóteles

La instalación de nuevas cámaras de fotoinfracción no obedecen a una medida recaudatoria sino a la protección de vidas, aseveró el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval Díaz, luego de las críticas en redes sociales que han recibido por esta medida.

Además de asegurar que tendrá total transparencia, el mandatario explicó que los accidentes han disminuido gracias a programas como “Salvando Vidas”, dijo que en 2016 se registró 50 por ciento menos de accidentes viales con respecto al 2011, fecha en la que se comenzó con este programa, en el mismo periodo se redujeron las muertes en 27 por ciento.

“El objetivo de estas medidas es lograr generar conciencia de los límites de velocidad y con ello, reducir accidentes y pérdida de vidas humanas. No es una medida recaudatoria, por lo que le he pedido al Secretario de Movilidad (Servando Sepúlveda), que ante una primera falta, no se emita una multa, sino una amonestación. Aquellos conductores que reincidan, serán acreedores a una multa que será proporcional a los niveles de velocidad rebasada”, explicó el gobernador.GARANTIZA TRANSPARENCIA

Además, el titular del Ejecutivo instruyó a Servando Sepúlveda a garantizar la transparencia mediante una revisión a los puntos para su instalación en las zonas donde existen más accidentes; ante una primera falta reiteró, solo se amonestará al automovilista, de reincidir, se aplicará la multa; se informará además con señalética horizontal y vertical un kilómetro antes la ubicación de los equipos de fotoinfracción; habrá una campaña de difusión para informar los nuevos lineamientos; y se desarrollará una página de Internet para consultar sus fotoinfracciones.FALLA IMPLEMENTACIÓN

Por otra parte, el gobernador reconoció fallas en la implementación de la Agencia Metropolitana de Seguridad (AMS), ante el incremento de delitos en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) como el homicidio doloso durante el mes de febrero.

“Debo de reconocer que hay fallas en este momento en la implementación de la política metropolitana con el Estado, las cuales de acuerdo a un nuevo modelo estamos buscando para encontrarlas y perfeccionarlas, nosotros estamos convencidos que la ruta de coordinación, de suma de todos los integrantes y responsables de la seguridad tanto federal, local y municipal es la clave del éxito”, indicó.

Agregó que falta afinar la implementación de la Fuerza Única Metropolitana debido a una inconformidad por parte de un grupo de elementos que se rehúsan a ser parte de este grupo de la fuerza pública “porque no tienen mayor sueldo y sí tienen mayor riesgo”, indicó Sandoval Díaz, por lo que esta semana se reunirá con los alcaldes metropolitanos para resolver el problema.

Explicó que el incremento de homicidios dolosos se ha dado por la fragmentación de los grupos delictivos ocasionada por la detención de sus líderes en distintas regiones del Estado.DAÑOS ESTÉTICOS Y NO ESTRUCTURALES POR L3

Respecto a que si la construcción de la Línea 3 del Tren Ligero ha ocasionado daños, el mandatario reconoció que estos son estéticos y no estructurales, y que además, no ponen en peligro las estructuras o la integridad de las personas que habitan en las fincas.

“Son grietas, cuestiones estéticas. Afortunadamente no tengo reportes de un daño estructural, sí tengo reportes de daños estéticos, hasta el momento no hay de acuerdo a los especialistas, la tecnología”, subrayó el titular del Ejecutivo en Jalisco.RECUADRO

Las zonas donde fueron colocados los nuevos radares son:

• López Mateos, a la altura de La Rioja rumbo al sur

• López Mateos pasando el túnel de San Agustín hacia el norte

• Lázaro Cárdenas, entre 18 de Marzo y Ramal del Ferrocarril, ambos sentidos

• Avenida Vallarta, saliendo del paso a desnivel de Rafael Sanzio

• Colón y Patria, ambos sentidos

• Avenida Patria y Vallarta, en el túnel, ambos sentidos

• Ambos sentidos de Lázaro Cárdenas, entre el puente Matute Remus y San Ignacio

• Periférico Oriente, a la altura de CUTonalá, poco antes del entronque con carretera a Zapotlanejo

• Periférico Oriente, antes del cruce con carretera a San José del Castillo, hacia el poniente

• Periférico Oriente, 500 metros antes de carretera a ChapalaLlama a la cordura a fiscal y alcalde

El gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval Díaz, llamó a la cordura para que sea la gente y el interés de la seguridad pública su prioridad y no el de la política y las ambiciones personales al Fiscal General del Estado, Eduardo Almaguer; y al presidente municipal de Guadalajara, Enrique Alfaro, ocasionado por publicaciones en la cuenta de Twitter del primero que originó un encontronazo en redes sociales entre ambos servidores públicos. Recalcó Sandoval Díaz que está en contra del uso de recursos públicos con fines personales además de estar a la espera de recibir la investigación sobre la publicación para actuar en consecuencia.

