Van por sueldo de diputados “faltistas”

Los diputados de Movimiento Ciudadano, Fela Pelayo López y Alejandro Hermosillo González, presentaron una reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco que tiene como objetivo descontar del salario de los legisladores por faltas injustificadas durante las Sesiones.

En caso de que éstas no tengan una justificación, la Secretaría General procedería con el trámite administrativo que corresponde y le descontará el monto correspondiente a ese día al diputado.

“Debe existir un criterio riguroso en las justificaciones por faltas de los diputados a las sesiones. Actualmente la Ley sí prevé que en caso de que un diputado falte injustificadamente a una Sesión del Congreso, se le descontará un día de salario”, explicó Hermosillo González.REGULARÁN OTROS TRÁMITES

Por su parte, Fela Pelayo comentó que es necesario regular no sólo las asistencias, sino que también es importante regular que las iniciativas o trámites complicados no sean obstaculizados por las inasistencias, es por ello, que como parte las reformas que pretenden implementar, se intentará modificar con concepto de mayoría calificada.

“Lo cierto es que siempre que faltan los diputados presentan un justificante que es aprobado por el pleno sin conocer previamente la razón. Las causas de fuerza mayor o por razones de agenda, permiten al diputado ausentarse sin consecuencia alguna. La propuesta es que las inasistencias puedan ser justificadas, siempre y cuando se demuestre con documentos oficiales (…) La nueva —Mayoría Calificada— tendrá efectos para votaciones de: Magistrados, Ombudsman, Consejeros de la Judicatura, Reformas constitucionales, Reformas a las Ley Orgánica, Auditor, ITEI, Fiscal Electoral”, comentó la emeceísta.BUSCAN ELIMINAR LA ABSTENCIÓN

Por otra parte, Alejandro Hermosillo hizo énfasis en que el voto en abstención es una figura que ha venido utilizándose como una forma de evadir la responsabilidad que tiene un diputado para tomar una decisión. “La abstención se ha convertido en una salida fácil para rechazar una iniciativa sin asumir costo político”, dijo.

También buscarán regular las “Adhesiones” para que sean sólo un respaldo y no se cuenten como autores de la iniciativa. Cabe señalar que la adhesión a las iniciativas presentadas por otro diputado no es una figura que exista dentro de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, pero “ha sido una práctica el otorgar la coautoría de la iniciativa a los diputados que se adhieren a iniciativas, aunque éste no haya realmente colaborado en la elaboración de la misma o que ni siquiera tengan conocimiento de su contenido”, mencionó Hermosillo González.

Ambos legisladores fueron tajantes al insistir que la verdadera responsabilidad es “representar a los ciudadanos en los espacios de toma de decisiones. Cuando un diputado no asiste a sesiones de pleno hay efectos negativos”.

Las reformas serán discutidas en los próximos meses. Es importante señalar que en las dos legislaturas pasadas se han presentado iniciativas sobre ausentismo y no han prosperado debido a las resistencias partidistas.NUMERALIA

● Número total de sesiones (corte al 27 de febrero): 95 sesiones.

● Total de faltas de los diputados: 308 faltas (sumando justificadas y no justificadas).FRASES

