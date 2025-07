Ley de Protección de Datos, materia pendiente

Diputados y personal del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITEI), coinciden que el reto para el 2017 en materia de acceso a la información, será el de generar una Ley de Protección de Datos Personales o bien, homologar las reformas federal al nuestra entidad federativa.

Señalaron que es de vital importancia el tema, sobre todo porque aún no hay la práctica de cuidar esta información que es personal y que al no estar resguardada puede ser utilizada para robo de identidad, transmisiones indebidas, ilícitas o accesos no autorizados.

Sobre el tema, el presidente de la Comisión de Participación Ciudadana, el independiente, Pedro Kumamoto Aguilar, comentó que será responsable de elaborar el dictamen para crear ese nuevo ordenamiento, uno de los puntos más importantes de la agenda legislativa de Jalisco para el año 2017.

“Estamos en tiempo y forma de hacer la armonización de la ley, es vital consultar al ITEI debido a la profundidad técnica del tema”, expuso Kumamoto Aguilar.

La Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados se publicó en el Diario Oficial de la Federación el pasado 26 de enero, a partir de esa fecha las entidades federativas disponen de seis meses para contar con su legislación local.

En la reunión también estuvieron presentes los legisladores Mónica Almeida López y Augusto Valencia López, quienes dialogaron con Cynthia Cantero Pacheco, titular del ITEI y Pedro Antonio Rosas Hernández y Salvador Romero Espinosa, ambos comisionados del instituto. Previamente los diputados habían recibido un proyecto de ley elaborado por el organismo que busca ser una contribución a la iniciativa que deberá aprobar el Congreso del Estado de Jalisco.

