Apuestan por vivienda digna para tapatíos

Si bien Guadalajara le está apostando a la construcción de vivienda popular, también se busca que sea sobre la base de darle mayor dignidad a las personas que vivirán en ellas, por lo que se está en acuerdos con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (CANADEVI) a efecto de que se adhieran al nuevo modelo propuesto por el municipio liderado por el alcalde, Enrique Alfaro Ramírez, es decir, que no se genere hacinamiento o marginación y sobre todo que no se construya en lugares donde no haya nada, lejos de la ciudad o lejos de las fuentes de trabajo.

Según Alfaro Ramírez, junto con el Gobierno del Estado se impulsará un modelo de desarrollo para que el Infonavit tenga una oferta de tierra adecuada en lugares donde haya infraestructura, servicios, transporte, espacios públicos, “queremos que el modelo de desarrollo que existió en la ciudad durante muchos años se transforme, cambie, que Guadalajara se vuelva a densificar, que la vivienda de interés social se construya en lugares donde haya satisfactores básicos a la gente, que en lugar de generar marginación y mas hacinamiento, lo que genere sea mejor calidad de vida y oportunidades para la gente que tiene más necesidades”.

FALTAN DELINEAR ESPACIOS DE CONSTRUCCIÓN

Si bien Guadalajara ya no cuenta con espacio para continuar creciendo, el alcalde asegura que aún existe tierra pública para tal efecto; sin embargo, reconoció que falta proponer lugares donde existan las condiciones adecuadas para el desarrollo de una familia.

“Tanto el gobierno del Estado como el municipal, hemos puesto sobre la mesa muchos proyectos, el de La Normal es uno de ellos, el de Gobernador Curiel que se trabaja, y se termina de armar otro más en torno al Agua Azul y González Gallo, tenemos condiciones para hacerlo, no puede ser todo lo que se construya a través de un modelo de tierra pública, pero si me parece que el gobierno del Estado y los municipales podemos aportar nuestro granito de arena con lugares donde haya infraestructura adecuada”.

A la par de esto, dijo estar a punto de cerrar un convenio de trabajo entre los ayuntamientos de la Zona Metropolitana, Infonavit y la CANADEVI para establecer de una vez en qué consistirá la nueva política de vivienda.

