Los Tastoanes de Zapopan, guerreros del futbol

Zapopan tiene un equipo de 23 guerreros Tastoanes con Síndrome de Down y Discapacidad Intelectual (DI) que han encontrado en las canchas de futbol un espacio que les permite ser independientes y acceder al deporte como cualquier chico convencional.

La inclusión de las personas con DI y Síndrome de Down en actividades deportivas les ha ayudado al desarrollo de sus capacidades motrices y sociales, los Tastoanes de COMUDE Zapopan compiten en la Liga Córdica 21, la primera en la que el alto rendimiento adaptado a ellos y la competitividad ha penetrado en sus espíritus deportivos.

EL GOLEADOR ESTRELLA

Sergio es un joven de 17 años que presenta DI y estudia en el CECATI que está ubicado cerca del Hospital de Zoquipan, él cuenta que de manera independiente asiste a clases por la mañana, nadie lo lleva a la escuela, al igual que los martes y jueves de 15:30 a 17:30 horas llega por su cuenta a entrenar a las canchas de la Unidad Deportiva Tabachines, en el equipo de los Tastoanes.

“A las dos y media me salgo de mi casa, me subo al 320-A (para llegar a la Unidad Deportiva), yo me voy solito porque me tengo que ir a la escuela temprano. Mi mamá me dice que me vaya a la escuela, que me porte bien y que le eche muchas ganas. De los entrenamientos me gusta porque podemos jugar mucho, de los partidos me gusta meter goles”, expresa Sergio, quien juega como centro delantero y en su partido debut en la Liga Córdica 21 el pasado 9 de febrero anotó cuatro goles.

“Juego con el celular Minecraft y todas esas cosas, veo la tele y las noticias con mi abuela, veo el Chavo Animado, el futbol. Tengo como 630 amigos en Facebook. Soy millenial”, se reconoce así mismo el joven jugador de los Tastoanes.

La Liga Córdica 21 está enfocada en personas con Síndrome de Down y DI, sin importar la edad, la liga cuenta con equipos, además de COMUDE Zapopan, con el de COMUDE Guadalajara, DIF Tlaquepaque, SENDI Tlajomulco, Córdica 21 y Comunidad Down.

PRIMERA LIGA A NIVEL MUNDIAL

Gloria Sánchez, encargada de actividades de grupos vulnerables en COMUDE Zapopan, refiere que esta es la primera liga a nivel mundial que realmente es competitiva, de alto rendimiento para ellos y lo más importante, que no sea lúdica.

“Porque de repente caemos en que el deporte adaptado es lúdico, que nada más se lleva al niño de manera recreativa, y no. Que haya un entrenamiento, que se trabaje la coordinación, las capacidades físicas, que realmente los niños puedan desarrollar su potencial, tomarlos en serio”, indica.

“Es incluyente e integral porque nos interesa impactar en toda la familia, ellos al venir a hacer deporte tienen más autoestima, más seguridad, físicamente están mejor, se enferman menos, tienen más condición, son más independientes, que es lo que buscamos mucho, que sean independientes, esto afecta a toda la familia”, señala Gloria Sánchez.

Explica además que este proyecto busca impactar en la familia, que el desarrollo de los jugadores vaya de la mano con el de su núcleo familiar, por ello las mamás forman un tercer equipo que compite en la Liga Córdica 21.

“Queremos sacarlas de esa onda, que tengan un ratito para ellas y que cuiden su salud, que le pongan el ejemplo a los chicos también al venir a entrenar con nosotros, nuestro principal objetivo es llevar el deporte, un deporte de calidad, generar espacios incluyentes, realmente incluyentes para nuestros chicos y que tengan las mismas oportunidades como cualquier otro niño para ir a una escuela de futbol, de natación, de danza, que sean accesible para ellos”, expresa.

INCLUSIÓN MUNICIPAL

Su uniforme actual fue elegido totalmente por ellos, tanto los colores como el escudo y el mismo nombre, el de los Tastoanes, el cual fue donado por el presidente municipal de Zapopan, Pablo Lemus, quien los conoció a través de las exhibiciones que se hacen en la Vía RecreActiva para sensibilizar a la sociedad en la cultura de respeto hacia la discapacidad, según narró Gloria Sánchez.

COMUDE Zapopan solo cobra 90 pesos por el seguro e inscripción por un año, las escuelas son gratuitas, no se pagan mensualidades y se les asegura que esté su entrenador Ubaldo Murillo todos los días al pendiente de su desarrollo.

“El futbol es para todos, en el trato es igual que a otras personas, ellos tiene discapacidades diferentes, el motivo con ellos en el entrenamiento es el mismo, aunque hay que adecuarse en los entrenamientos para que sean adecuados para ellos”, expresó el “profe” Ubaldo Murillo.

“Me alegra mucho que los niños estén cada día mejor, porque han venido bien sedentarios, y poco a poco en la forma que vamos entrenando, las exigencias que vamos poniendo, si van mejorando, hay resultados, se nota y mucho, en lo social están principalmente motivados, más porque entramos en la liga”, agrega.

Refiere que los padres de familia son parte fundamental de su desarrollo y entrega en la cancha, son quienes los motivan, echan porras y están al pendiente de su temperamento, que en algunas ocasiones puede salirse de control.

“No hay complicaciones, el deporte es para todos y nos tenemos que adaptar a ellos, aprendemos mucho de ellos. Todos tienen diferente temperamento, hay veces que se llegan a alterar y llevamos mucha comunicación con los padres, por eso es importante que vengan a los entrenamientos, que estén cerca, para cualquier cosa que suceda”, subraya.

MAMÁS PING-PONG

La señora Diana Zulema está al pendiente del crecimiento y desarrollo de su hijo Eli Ibrahím, quien presenta Síndrome de Down, es vecina de la Unidad Deportiva Tabachines por lo que al enterarse de que se abriría un equipo donde su hijo pudiera participar no lo pensó dos veces y lo inscribió.

Previo a ello lo ha llevado a distintas escuelas para su formación en lectoescritura y el lenguaje, con su apoyo logró que Eli concluyera la secundaria, ese ir y venir a distintas escuelas es lo que autodenomina el ser una mamá “ping-pong”.

“El beneficio que tiene es la coordinación, para ellos es bien importante, la socialización, la interacción, hemos hecho amigas las mamás, es un grupo bonito, donde nos vamos conociendo a través de nuestros hijos, porque por nuestros hijos hacemos todo, ahora, como madres especiales hacemos más”, señala.

Al momento Eli además de ser un jugador de los Tastoanes asiste a un taller de cocina, en el que el pasado jueves aprendió a preparar sopa de fideo y pollo a la plancha, sin embargo, al preguntarle qué disfruta más, sin pensarlo respondió que el futbol.

DATO

En Jalisco habitan 291 mil personas con algún tipo de discapacidad, según el último censo del INEGI en 2010, de éstas el 12 por ciento corresponden a las intelectuales.

