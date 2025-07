Migración destruye lenguas indígenas

Los procesos de migración, la colonización, la propia modernización, los sistemas educativos y el racismo, son tan sólo algunos de los fenómenos que han modificado el método en el que nos comunicamos. Actualmente, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) registra la existencia de cuatro lenguas de origen indígena en Jalisco. Sin embargo, esas cifras se contraponen con las otorgadas por el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI).

Según los registros oficiales que el INALI argumenta en su tabla para reconocer las lenguas de origen indígena, en Jalisco, se reportan 44 lenguas variantes, de las cuales 11 estuvieron a punto de desaparecer. A diferencia de lo señalado por el INEGI que reportó los siguientes hablantes: El Huichol con 18 mil 409, Náhuatl con 11 mil 650, Purépecha con tres mil 960 y otros dos mil 001 que hablan lenguas mixtecas.

LA CONFUSIÓN DE LOS DATOS (INALI)

El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas tiene desde el 2008 que no actualiza su información localizada en sus plataformas digitales, y aunque sí existe documentación referente a los estudios que realizan, ésta se encuentra abandonada.

Al respecto, La Crónica de Hoy Jalisco realizó una exploración de su sitio en el cual, ni boletines de prensa, comunicados nacionales, o trabajos son transparentados.

En dicha investigación se encontró documentación que data del 2008 en la que el instituto reporta una lista de lenguas que son utilizadas en todos los estados del país, y en el que se enuncia que en Jalisco 87 mil 746 personas se consideran indígenas, de ellas sólo el 48% habla una lengua indígena. Y que la entidad reporta 44 variantes lingüísticas de origen autóctono; sin embargo, 11 de ellas se encuentran en peligro de desaparecer.

LA MIGRACIÓN, UNA VARIANTE DE LOS CAMBIOS

Por lo anterior, el doctor José Luis Iturrioz Leza, lingüista y especialista en conservación de lenguas indígenas de la Universidad de Guadalajara (UdeG), el fenómeno tiene otra vertiente que la de la simple colonización. Él asegura que parte de las modificaciones y perdidas del lenguaje corresponden en gran parte a los procesos naturales de migración y culturalización.

“Hay muchos mitos alrededor de todo esto — ¿No? —. Por ejemplo, al Náhuatl le corresponde en realidad a todo el Estado, aunque la presencia del Náhuatl en México fue desde luego muy desigual, siempre fue el imperio Azteca el que estuvo asentado en el Valle de México, pero extendido por una gran parte del Estado de México y no porque fueran colonizando, no porque su poder imperial se fuera expandiendo a partir de lo que era el DF, sino que los Aztecas provienen de mucho más al norte, probablemente de Utah en Estados Unidos y probablemente ande por ahí el lugar original de toda la familia, lo que llamamos —Yuto/Aztecas”, explicó Iturrioz Leza.

Para el académico de la UdeG, casi todos los fenómenos lingüísticos pueden explicarse tras un análisis de la migración y pone como ejemplo el periodo de Colonización (El cual también fue a raíz de la migración de los españoles a La Nueva Galicia), pero invita a reflexionar sobre las intenciones de dichas migraciones.

“Si pensamos en un hecho en concreto como La Conquista, también es un hecho de migración, pueblos europeos llegaron aquí, la pregunta es — ¿Cómo llegaron, con qué intenciones y qué es lo que hicieron?—. No simplemente vinieron a establecerse aquí, sino que venían como representantes de un Estado Imperial como era la Corona de Castilla, entonces vinieron a conquistar territorio”, agregó.

EL RETRASO EDUCATIVO

Cabe destacar que no todos son procesos naturales del lenguaje. Para el especialista en conservación de lenguas, el sistema educativo fracasó en otorgar escuelas focalizadas para atender a las comunidades indígenas al no ofrecerles un proyecto educativo de calidad y aterrizado en las necesidades de dicha población que promuevan el uso de las lenguas. También enfatizó en que muchos de los procesos en los que desaparecieron corresponden a sistemas culturales expansionistas y de conquista.

“Es muy importante que en México los indígenas se visibilicen cada vez más, su futuro no sólo depende de ellos, depende de la actitud de la población, de las instituciones. Ellos necesitan recuperar el orgullo por su identidad, la identidad misma, enseñar la lengua a los hijos, —huicholizar la escuela— que es algo muy importante, hasta ahora no hay escuelas huicholas hay que reconocerlo, hay escuelas a donde van los huicholes que es algo muy diferente y, aunque los maestros son huicholes, han sido formados en español o castellano y enseñan en castellano. Los maestros no saben leer o escribir su lengua (…) Con los seres humanos es difícil separar ¿Qué es cultural y qué es natural? Lo cierto es que aunque digamos que en parte es natural, no estamos justificando la opresión de los pueblos, siempre será mejor convivir en paz y en diversidad, a que un pueblo se expanda a costa de todos los demás”, finalizó.

DATO

Actualmente en Jalisco hay 51mil 702 personas mayores de cinco años que hablan alguna lengua indígena, lo que representa menos del 1% de la población de la entidad.

CIFRAS

44 Variantes lingüísticasen Jalisco reconoce el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas; sin embargo, 11 de ellas se encuentran en peligro de desaparecer

4 Lenguas de origenindígena registra el Instituto Nacional de Estadística y Geografía

DOS FRASES:

“Es muy importante que en México los indígenas se visibilicen cada vez más, su futuro no sólo depende de ellos, depende de la actitud de la población, de las instituciones”

“Hasta ahora no hay escuelas huicholas hay que reconocerlo, hay escuelas a donde van los huicholes que es algo muy diferente y, aunque los maestros son huicholes, han sido formados en español o castellano y enseñan en castellano… Los maestros no saben leer o escribir su lengua”,José Luis Iturrioz Leza, especialista en conservación de lenguas indígenas de la UdeG

