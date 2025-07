Buscan sancionar a aerolíneas que no respeten al usuario

Por no regresar impuestos a quienes pierden sus vuelos, o por ofrecer publicidad engañosa, la fracción parlamentaria del Partido Movimiento Ciudadano, presentó una iniciativa de ley que pretende sancionar a las aerolíneas que no respeten los derechos de sus consumidores. La campaña lleva por nombre “Mándalos a volar” y fue liderada por el coordinador de los emeceístas en la Cámara Baja del Congreso de la Unión, Clemente Castañeda Hoeflich.

“De lo que se trata es de respetar los derechos de los usuarios en las aerolíneas y que las aerolíneas dejen de abusar de quienes compran un boleto de avión”, comentó.

Las iniciativas que contienen una serie de medidas para fortalecer los derechos del consumidor ya fueron presentadas en la Cámara de Diputados y está en proceso de dictaminación.

Por su parte, la diputada Mirza Flores señaló que lo importante es hacer justicia a los ciudadanos, pues existe un abuso constante de las aerolíneas, como es el caso del impuesto de Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA) “las aerolíneas solamente pagan este impuesto a los aeropuertos, por los pasajeros que van a volar. Todos aquellos que no pudieron subirse al avión, que les cancelaron su vuelo, o que lo tuvieron que cancelar por causas personales, no les es reembolsado. Ya no digamos su boleto, sino el impuesto del que no están haciendo uso”.

Otra de las propuestas es acabar con la publicidad engañosa, obligando a que el precio con el que las aerolíneas promocionan sus vuelos sea el final, mencionó la diputada Flores.

lg

