Denuncian consulta a modo para proyectos

Luego del rechazo por la pavimentación en una de las vialidades más importantes del municipio de Zapopan, el Comité Salvabosque “Tigre II” señala de manera directa al Ayuntamiento de realizar una consulta a modo sobre el proyecto de la ampliación de la avenida Ángel Leaño, la cual aseguran, “solo se limita a ofrecer dos propuestas sobre el material de construcción en la obra, concreto y empedrado con huella de concreto”, pero ambas, a diferencia de la propuesta inicial, contempla la ampliación a cuatro carriles.

El grupo ambientalista alza la voz, luego de la publicidad repartida este fin de semana entre los habitantes donde se les ofrecen dichas opciones con la variante del material; el grupo advierte que de ejecutarse, la obra traería graves consecuencias e impactos negativos para el bosque Nixticuil y para la salud de los ciudadanos; asimismo, señalan a las inmobiliarias Tierra y Armonía, GIG, GVA y Anida (BBVA) de impulsar el proyecto.

Entre las denuncias expuestas por los ambientalistas destacan las siguientes:

- La supuesta “consulta” para la obra que está impulsado el gobierno y las inmobiliarias está hecha a modo, pues en sus dos “opciones” contemplan la construcción de cuatro carriles.

· La “consulta” no tomó en cuenta la propuesta que hemos estado impulsando junto con otros sectores y organizaciones de las comunidades aledañas, misma que contempla la reducción del proyecto a dos carriles para que solo se rehabilite el camino que ya existe.

· La “consulta” no ofrece mayor información del proyecto, es acrítica, pues no incluye la serie de impactos a la salud, al ecosistema y a la vida cotidiana de las comunidades por el impacto vial. Es decir, no se trataría de una consulta informada. La información del proyecto se ha solicitado vía transparencia y se nos ha negado y/o entregado de forma incompleta en distintas ocasiones, la ultima el viernes pasado.

· La obra está en proceso desde hace varios meses, se está construyendo sin el consentimiento de todas las comunidades.

· La “consulta” solo contempla el tramo de 800 metros que pasa en medio del área natural protegida del bosque El Nixticuil, San Esteban, El Diente, dejando fuera el resto del proyecto de más de tres kilómetros.

RICOS VS POBRES

Por otra parte, los denunciantes señalan actos de hostigamiento por parte del municipio para obtener la aprobación de los habitantes. Además, reprochan la actitud del alcalde Pablo Lemus, quien calificó la resistencia a la obra como un conflicto entre ricos y pobres, “según él los primeros no quieren la obra y los segundos la necesitan, señalándonos de no pertenecer si quiera a la colonia El Tigre II… Desde abajo vamos a seguir defendiendo el bosque a toda costa, contra empresarios autoritarios como Lemus”, aseveraron.

DATO

El Comité Salvabosque “Tigre II” se formó hace 12 años por estar constituida en su mayor parte por familias que viven en dicha colonia en Zapopan. Hoy la organización agrupa también personas de otras colonias alrededor del Nixticuil.

FRASE

“La consulta es una burla, cuando el gobierno de Zapopan ha desatendido los llamados al dialogo y la explicación de la obra en campo desde septiembre de 2016. El gobierno de Lemus ha demostrado con todo esto que es igual que toda la clase política, un autoritario y ecocida”,Comité Salvabosque “Tigre II”

