Piden proceso penal contra Alberto Barba

Todo parece indicar que el tiempo del magistrado Alberto Barba Gómez está contado al frente de la sala que preside en el Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco (TAE) y es que la Fiscalía General del Estado (FGE) solicitó al Congreso local la declaratoria de procedencia para procesarlo penalmente.

Barba Gómez en su calidad de magistrado desde su sala ha dictado diversas afirmativas fictas que transgreden los derechos de los ciudadanos por intereses particulares al autorizar la construcción de torres, la última denunciada por el Ayuntamiento de Zapopan en Jardines Universidad, es la razón por la cual el fiscal Eduardo Almaguer Ramírez, solicitó apoyo a la Secretaría General de Gobierno (SGG) para acceder al Congreso del Estado.

Aunque la última reforma remueve el fuero a los funcionarios, la ley no es retroactiva, Alberto Barba ingresó como magistrado antes de que la reforma procediera, por lo que no puede ser llamado ante un juez si no tiene la declaratoria de procedencia que el Congreso de Jalisco debe emitir para que sea procesado penalmente, explicó Roberto López Lara, titular de la SGG.

“Ya toda la averiguación está integrada en cuanto nos autoricen la declaratoria inmediatamente consignar ante el juez. En este caso hay denuncias y posiblemente puedan ser más. Es un juicio de procedencia, no es un juicio político, para que se le autorice a ejercitar la acción penal en contra del magistrado Alberto Barba”, explicó López Lara.

También aclaró que este es un tema paralelo a la solicitud de juicio político que fue presentada meses antes en contra del mismo magistrado, además de que la averiguación previa estuvo lista desde el jueves pasado, el secretario negó que sea un asunto de persecución política en su contra, porque es una denuncia que fue presentada en el mes de junio de 2016 por el Ayuntamiento de Zapopan.

EL PROBABLE DELITO

A Alberto Barba se le acusa de utilizar su calidad de magistrado en la probable comisión de delito contra la Administración de la Justicia, explicó Almaguer Ramírez.

El Ayuntamiento de Zapopan presentó el 22 de junio de 2016 la denuncia ante la FGE, en la que el 18 de marzo del mismo año, Barba Gómez, decretó a favor de un particular la afirmativa ficta para la construcción de una torre habitacional en el fraccionamiento Jardines Universidad, ubicado en la calle Miguel de Unamuno 4611, en contravención a las disposiciones legales aplicables, explicó la SGG.

De proceder la declaratoria de procedencia en el Congreso de Jalisco, el delito contra la administración de justicia amerita sanción de uno a cuatro años de prisión y una multa de 100 días de salario mínimo, según informó la misma dependencia.

Tanto López Lara como Almaguer Ramírez presentaron en Congreso la solicitud de declaratoria, por lo que ahora está en cancha del Poder Legislativo la decisión.

MAGISTRADOS EN LA MIRA DEL LEGISLATIVO

En cuanto a la solicitud de Juicio de Procedencia en contra del magistrado Alberto Barba, el diputado independiente, Pedro Kumamoto Aguilar, aseguró para La Crónica de Hoy Jalisco que no se trata solamente de Barba, sino que el Legislativo ahora posee herramientas para intentar resolver el problema de corrupción dentro del Poder Judicial.

“El Tribunal Administrativo genera la posibilidad de un desorden territorial, es decir, en donde se había terreno forestal, ahora hay terreno de vivienda, y no solamente de vivienda sino que se da una transformación a vivienda de dos, 10 a 20 niveles, y lo que nos queda muy claro es que existen hoy por hoy lo elementos para demostrar que no se han seguido los procedimientos que la ley marca para que estos predios se estén construyendo (…) Tenemos que seguir lo que está haciendo el municipio, es decir, por qué expide en algunos casos las licencias y también hay que dejarlo muy claro, si se llega a las afirmativas fictas es porque no les dieron la respuesta en tiempo”, comentó.

Sobre el tema, el diputado señaló dos casos en los que el Legislativo se encuentra elaborando investigaciones en específico. Los magistrados Barba Gómez y Armando García Estrada son señalados según el diputado, por su actuar frente al Tribunal Administrativo (TAE).

“Tenemos las pruebas más claras acerca de lo que hace el magistrado Barba, pero tenemos que ir sin duda alguna por más, él no está actuando de forma sola, es decir, que se tiene que construir una red de corrupción, también empresarios, inmobiliarias, y también por parte de algunos actores dentro del Ayuntamiento de Zapopan. Por lo mismo tendremos que hacer las revisiones para ir todavía más allá (…) También hay indicios (de que Armando García Estrada está siendo investigado), de hecho son los dos magistrados que llaman mucho la atención al respecto de su actuar, ni siquiera por los dichos sino por cómo actúan”, apuntó.

Por su parte, el coordinador de la fracción del Partido Movimiento Ciudadano (PMC), Ismael del Toro, aclaró que actualmente existen dos procedimientos en contra del magistrado, un Juicio Político y un Juicio de Procedencia, lo anterior, debido a que cuando éste fue acusado de corrupción obtuvo su cargo y la ley todavía contemplaba constitucionalmente la figura del fuero o inmunidad parlamentaria.

“El problema es que aunque en Jalisco no existe la figura del fuero, se tiene que cuidar el tema de un funcionario público como es el magistrado cuyo nombramiento se dio cuando estaba en vigor y en la constitución la figura del fuero constitucional, por tal motivo, requiere un trámite especializado para poder iniciar un procedimiento penal en su contra que es este que se presenta de Juicio de Procedencia, estamos también en los tiempos para sacar la otra parte que es el juicio político, que implicaría la inhabilitación”, finalizó.

FRASES

“Es un juicio de procedencia, no es un juicio político, para que se le autorice a ejercitar la acción penal en contra del magistrado Alberto Barba”,Roberto López Lara, secretario General de Gobierno

“Tenemos las pruebas más claras acerca de lo que hace el magistrado Barba, pero tenemos que ir sin duda alguna por más, él no está actuando de forma sola, es decir, que se tiene que construir una red de corrupción”,Pedro Kumamoto Aguilar, diputado Independiente de Jalisco

“Se requiere un trámite especializado para poder iniciar un procedimiento penal en su contra que es este que se presenta de Juicio de Procedencia, estamos también en los tiempos para sacar la otra parte que es el juicio político, que implicaría la inhabilitación”,Ismael del Toro Castro ,coordinador de la fracción del Partido Movimiento Ciudadano

ZAPOPAN PRESENTARÁ OTRA DENUNCIA

(Juana María Ramírez)

El Ayuntamiento de Zapopan presentará otra denuncia en contra del Magistrado Alberto Barba debido a la emisión de la afirmativa ficta que permite la construcción de cuatro mil viviendas en el Bosque Pedagógico del Agua, también conocida como Colomos III, en un predio propiedad del Gobierno del Estado que fue recuperado la semana pasada por elementos de la Fiscalía General y de la Comisaría General de Seguridad Pública de la ex Villa Maicera.

La segunda denuncia coincide con la primera, presentada en junio de 2016, en el actuar del magistrado con excesos en la impartición de la justicia y en perjuicio de la ciudadanía. Al respecto, el alcalde Pablo Lemus, recalcó que, además, se dará seguimiento a la solicitud hecha ante el Congreso para la realización del juicio político, así como se aportarán pruebas para brindar más elementos a los diputados.

Por último, instó a las autoridades estatales para que, ante los trabajos de limpieza que se realizan en el predio recuperado en Colomos III, se retiren los espectaculares que están instalados sin autorización, en este lugar.

Una vez resuelto el estado legal de los predios recuperados la semana pasada, propondrá al Gobierno del Estado la cesión en comodato de este terreno para la construcción de un parque ecológico, que beneficie a la ciudadanía y así, seguir una ruta similar que dio origen al primer parque incluyente de Jalisco, El Polvorín.

lg

Copyright © 2024 La Crónica de Hoy .