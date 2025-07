Perros adoptados conforman unidad canina de la Fiscalía

La Fiscalía de Jalisco dio a conocer este martes que en su unidad canina, la cual se encuentra conformada por 37 perros de diferentes razas, cuentan con 10 canes que fueron rescatados de las calles, los cuales están siendo adiestrados para la búsqueda de personas, localización de drogas y armas de fuego.En un comunicado, la dependencia explicó que cada uno de los perros adoptados tiene historia diferente; algunos de ellos representaban un riesgo para la sociedad, algunos fueron encontrados en total abandono, vagando por las calles y otros en peligro de muerte por heridas causadas intencionalmente.“Hoy en día, son perros que integran la Unidad Canina Especializada de la Fiscalía General del Estado de Jalisco y que siempre están dispuestos a enfrentar el crimen al lado de su compañero policía, con quienes forman los binomios K9 y dan todo a cambio de afecto, cariño, respeto y atención”.Gabriel Octavio Torres Bastida, comandante y responsable del escuadrón, habló sobre la sensibilización en la adopción de perros y manifestó que, en el grupo que comanda actualmente, son casos de éxito.Se refirió al de las perritas Canela y Foxy, de la raza pitbull y criolla, respectivamente, quienes se dieron a conocer en el año 2015, luego de que circulara un video donde la primera era azuzada por su dueño para que atacara a la segunda, a quien dejó moribunda.Torres Bastida detalló que ambas fueron rescatadas por la Fiscalía en donde se buscó su rehabilitación para que ya no representaran un riesgo a la sociedad; de esta forma, se determinó que las dos se integraran a la Unidad Canina Especializada de la Fiscalía del Estado.Hoy, Canela es un animal totalmente diferente y sociable al igual que Foxy, lo que se logró en el proceso de adiestramiento en el que ambas se encuentran, pero sobre todo, por la atención y afecto que reciben del personal de la Fiscalía.El comandante de la unidad también contó que la pitbull ya comienza a participar en tareas para la detección de drogas junto con otros canes que también fueron rescatados del abandono y de quienes al finalizar su entrenamiento, se espera un resultado sorprendente.Torres Bastida habló sobre un pastor belga que el escuadrón rescató durante un patrullaje de vigilancia, luego de que los elementos advirtieron que sufría maltrato.De igual forma narró el de otra hembra pitbull, -que no rebasa el año de nacida-, la cual estuvo en peligro de muerte ya que presentaba heridas graves tras haberle vaciado líquido caliente en su piel, así como el de un can que fue encontrado abandonado, en un terreno baldío, amarrado a un árbol, sin agua, ni alimento.Torres Bastida explicó que esta labor de reclutamiento de perros enorgullece a la Unidad Canina Especializada, pues no sólo contribuye a generar conciencia sobre la adopción responsable de mascotas, sino que además, promueve la rehabilitación de perros que en su mayoría, la gente considera que no son útiles o aptos para tener en casa.Conformación del escuadrón

Actualmente la Unidad Canina Especializada de la Fiscalía General del Estado de Jalisco está conformada por 37 perros de diversas razas, entre las que destacan el pastor belga malinois, labrador, pitbull y algunos criollos.

De éstos, 12 se encuentran certificados internacionalmente en búsqueda.

Las especialidades son: detección de explosivos, búsqueda de drogas y armas de fuego. Asimismo, localización de personas extraviadas y cadáveres, e incluso forman parte de eventos de gran importancia como lo es una visita del Presidente de la república.

Otros 10, son perros que fueron rescatados y se encuentran en el proceso de adiestramiento para lograr que estén al servicio de la sociedad jalisciense.El dato

El comandante Gabriel Octavio Torres Bastida, enfatizó que actualmente en el mercado, un perro entrenado en búsqueda y rescate, tiene un costo que puede oscilar entre los 150 mil a 200 mil pesos.En ese sentido, destacó que la Unidad Canina Especializada de la Fiscalía General del Estado de Jalisco, cuenta con policías entrenados y certificados en el adiestramiento de perros, quienes son los encargados de amaestrar a los canes.Puntualizó que el escuadrón continuará con esta práctica de rescate de perros para acrecentarlo, ya que su participación es muy activa como auxiliares del Ministerio Público.Por último, recalcó que el éxito en el entrenamiento de los perros consiste, principalmente, en la empatía que se genera entre el can, su entrenador y el policía que será su compañero.Situación similar debe ocurrir cuando un particular adopta una mascota, por ello invitó a la ciudadanía en general a que tome en cuenta el tipo de raza que se va a elegir, tamaño y personalidad, ya que hay perros más activos que otros; asimismo, que se tenga la disposición para brindarle los cuidados necesarios como lo son atención veterinaria, alimentos, paseo, pero sobre todo, afecto, para mantenerlos sanos.

