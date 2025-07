Hacen frente en Guadalajara contra el machismo

“Porque sin nosotras el mundo no se mueve”, fue parte de las consignas ante las múltiples protestas realizadas en el país por la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, en la que mujeres del mundo se organizaron para hacer frente común en contra de las conductas machistas, y recordar además, la trágica muerte de 140 personas (principalmente obreras textiles) en la fábrica Triangle Shirtwaist en Nueva York.

Las directoras de bancos trabajaron, las camareras también, algunas amas de casa tampoco tuvieron descanso, llevaron a los hijos a la escuela arregladas para ir a laboral (secundaria 107, urbana 222 sólo por nombrar algunas), las policías cuidaban la ciudad y las agentes de movilidad ayudaban a la circulación.

Por toda avenida Chapultepec la contraposición del discurso era más evidente y radical. Mientras la agrupación feminista “Yo voy 8 de marzo” había logrado convocar a cientos de estudiantes y profesionistas en las inmediaciones del andador Chapultepec y concentrarlas en el circuito de la Glorieta Niños Héroes. Las trabajadoras de los restaurantes y las banqueras continuaban con sus actividades.

Dos meses costó para las integrantes del movimiento reparar en los detalles más mínimos: seguridad, espacio público, vialidad, talleres de acompañamiento, guarderías, ponencias y por su puesto la marcha. Y la iniciativa privada brilló por su ausencia.

“Ya van dos meses de preparación y lo más difícil fue ponernos de acuerdo, existe la pasión, existe la conciencia de crear conciencia en el sistema, pero son muchas ideas, y todas muy importantes, entonces unirlas y crear punch fue lo difícil”, comentó Gabriela Valdez, de la red Yo voy 8 de marzo.COPARMEX BRILLÓ POR SU AUSENCIA

Para la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en su delegación Jalisco, conmemorar el Día de la Mujer no fue importante ni en redes sociales, mucho menos en lo profesional. La gran mayoría de las trabajadoras tuvieron que permanecer en sus trabajos en los que reciben menor sueldo que los varones. La cifra anterior fue presentada por la investigadora de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Raquel Partida Rocha, ante la Secretaría del Trabajo del Estado y su titular Héctor Pizano.

“La iniciativa privada no nos apoyó, hubo más apoyo del Gobierno y de las universidades, las que están aquí de paso, pues es por ellas solas, no voy a trabajar y es todo, no tanto porque es tu día y te lo doy, ese apoyo no hubo”, sentenció Gabriela Valdez.

Mediante una exploración a los métodos de comunicación que utiliza la Coparmex, La Crónica de Hoy Jalisco constató que ni en sus redes sociales, o en su plataforma de comunicados de prensa participó en el paro de labores. Incluso, sus encargados de comunicación prefirieron emitir comunicados para combatir la corrupción en el ámbito privado.EN RECUADRO

Diferencia de géneros en salarios

• Guadalajara, Zapopan y Puerto Vallarta, municipios donde los ingresos de las mujeres son de mejor escala, pero no superan el de los hombres.

• Las mujeres que menos ganan son las que viven en Mazamitla: 52% de las trabajadores ganan 500 pesos a la semana.

• Además, 20% de los hombres en Jalisco ganan de cinco a ocho salarios mínimos, pero sólo 14% de las mujeres labora en esa situación.DATO

El movimiento “Yo voy 8 de marzo” convocó a miembros de distintas universidades (UdeG e ITESO principalmente) además de algunas oficinas de gobierno quienes se solidarizaron con la causa y salieron a protestar.

SIDE

Instala SEPAF Unidad de Igualdad de Género

La Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (SEPAF) instaló su propia Unidad de Igualdad de Género con la que buscan garantizar la igualdad entre los trabajadores de la dependencia.

La nueva área estará integrada por un comité técnico de nueve consejeros y consejeras; mientras que el cargo de Presidente lo asumió el titular de la dependencia estatal, Héctor Rafael Pérez Partida, quien destacó que más de la mitad de quienes laboran en la SEPAF son mujeres. “El 54 por ciento del personal son mujeres, por eso nos da mucho gusto instalar este Comité de Equidad de Género, y habrá también una mesa para platicar sobre cómo podemos garantizar que la mujer tenga el trato que merece conforme a la ley, y que sea valorada como un elemento fundamental para el desarrollo del país y para todas las instituciones públicas y privadas”.

En cuanto al tema salarial, Pérez Partida refirió que a diferencia del trato desigual en la remuneración económica que recibe la mujer en el sector privado, en el Gobierno de Jalisco existe un tabulador de percepciones por cargo, es decir, sea hombre o mujer quien desempeñe dicha labor, el sueldo que se percibe es el mismo.

“El ingreso de la mujer representa entre el 60 y 75 por ciento de los ingresos de los hombres a nivel mundial, y en México, esa situación todavía es más inequitativa; este fenómeno se da sobre todo en el sector privado. En el caso del sector público, como tenemos un tabulador muy claro que no distingue entre hombre y mujer, ahí sí las percepciones son parejas, en el caso del Estado de Jalisco”, finalizó.

