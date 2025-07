Jalisco, líder en trasplante renal

En Jalisco se trasplantan hasta dos riñones por día, lo que pone a la entidad como una de las principales a nivel mundial en este procedimiento, aseveró el gobernador Aristóteles Sandoval Díaz, en el marco del Día Mundial del Riñón.

La conmemoración de esta fecha se da cada 9 de marzo, fue en el Palacio de Gobierno donde el mandatario estatal encabezó el evento y se le rindió homenaje póstumo a uno de los médicos que participaron en el primer trasplante de la historia de Jalisco, Gilberto Hernández Álvarez; su esposa, María Silvia Morfín, recibió el reconocimiento.

En total, en el Estado se han realizado más de siete mil trasplantes de riñón, Sandoval Díaz destacó que de estos, más de dos mil se han hecho en el periodo de su administración.

“En cuatro años hemos logrado beneficiar a la tercera parte de todos los pacientes trasplantados en la historia de Jalisco. El trasplante renal es el trasplante de órgano que más se realiza en el mundo al igual que en nuestro Estado, es por eso que hoy reconocemos el papel fundamental que juegan los médicos especialistas para la salud de la población”, expresó el titular del Ejecutivo.

AGILIZAN TRASLADO DE ÓRGANOS

Además, recordó que desde el gobierno se ha apoyado para agilizar el traslado de órganos con aeronaves del Estado, otorgar medicamento gratuito por un año a los pacientes trasplantados, además de habilitar el primer laboratorio único en su tipo en el país para este fin, que genera ahorros de hasta 20 mil pesos en estudios previos a los pacientes.

El lema de este 2017 para inculcar la cultura del cuidado a la salud y de donación es “Enfermedad renal y obesidad. Estilo de vida saludable para riñones sanos”.

ENTREGAN UNIDADES MÉDICAS MÓVILES

Por otra parte, el gobernador hizo entrega de unidades médicas móviles con consultorios de salud plegables que llegarán a localidades lejanas dentro de la entidad, ahí, reconoció que existen regiones en el Estado en las que los accesos a la salud no están a la mano, se tiene que trasladar por horas de un municipio a otro o bien, de una localidad a otra quien requiera atención médica.

Como medida paliativa se entregaron siete de 41 unidades médicas móviles que se adquirieron para atender a la población vulnerable, el costo de esta primera entrega asciende a un millón 526 mil 690 pesos, con los que se proyecta beneficiar a seis mil 300 familias de 39 municipios y 738 localidades, el recurso proviene de programa “Prospera” de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL).

“A veces no están los servicios ahí, no llegan nuestros médicos ahí, no hay un centro de salud cerca, ahí es a donde vamos a llegar con estas unidades médicas, con estos consultorios plegables que van a contar con personal muy comprometido”, subrayó Sandoval Díaz.

Estas unidades entran dentro del programa estatal Médico de Barrio, que ya está en marcha y con el que se busca prevenir problemas de salud para evitar complicaciones en padecimiento.

