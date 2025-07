Vargas asegura que el PRD no se desmorona

Un gran hecatombe transita por los Comités Ejecutivos del Partido de la Revolución Democrática (PRD), y no se trata sólo de la pérdida de un Senador en la Cámara Alta, o la desaprobación del dos por ciento de la preferencia electoral que registró el Sol Azteca en tan sólo los últimos cuatro meses según lo interpretado por la Consulta Mitofsky. Durante los últimos comicios, el PRD no pudo ser capaz de ganar una sola curul por Mayoría Simple o Votación Directa y, en todo el Estado, apenas alcanzaron cinco alcaldías.

Por si eso no fuera ya un fuerte problema interno, la diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Roció Corona Nakamura, presentó una iniciativa para cumplir con la promesa del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, de reducir el número de escaños plurinominales y para sorpresa de muchos, hasta del actual presidente del PRI, Socorro Velázquez, se pronunció a favor de impulsar dicha reforma, lo cual podría dejar en fuertes problemas al Sol Azteca.

“Jalisco tiene el porcentaje más alto de diputados plurinominales con 49 por ciento, es decir, está por encima de la media nacional que es de 40 por ciento. Con la reforma que propongo se obtendría un ahorro de 71 millones de pesos aproximadamente”, expuso Corona Nakamura.

"LA PUERTA ES ANCHÍSIMA"

A pesar de la crisis, parece que dentro del PRD en la entidad, no ocurre nada, incluso, el presidente estatal Raúl Vargas López, en entrevista para La Crónica de Hoy Jalisco, aseguró que —No se están desmoronando—. Cuando se le cuestionó sobre las últimas estadísticas de preferencia electoral en donde siete, de los nueve escenarios electorales que la encuestadora Mitofsky presentó para realizar su último análisis “Preferencias electorales rumbo al 2018”, el partido del tabasqueño, Andrés Manuel López Obrador, aventaja al electorado considerablemente. Y el Sol Azteca desaparecía de las encuestas.

“No opino lo mismo —refiriéndose a la crisis y al desmoronamiento—. La puerta es anchísima en este partido para entrar y salir, lamentamos la salida de compañeros desde luego unos por su actividad de mayor reconocimiento, pero uno que fuera sería lamentable. La puerta es ancha para que entren y salgan cuando así lo estimen conveniente (…) En el PRD siempre hemos sido autocráticos, y estamos obligados en esta circunstancia, lo somos, pero desde luego nosotros nos ocupamos del trabajo de nuestros perfiles”.

Sobre cómo se fortalecen, el dirigente comentó que con su agenda pública les bastaba, y criticó a quienes los cuestionan sin considerar los temas parlamentarios que la fracción propone en los diferentes estados.

“Nuestra fortaleza está en la agenda, está en lo que promovemos, si hoy hablamos de feminicidio con la fuerza que lo hacemos, quien lo tipificó fue el PRD, y pareciera a quienes son nuestros críticos no asomarse a toda esta agenda que hemos fomentado —¿Quién puso el debate acerca de la legalización de la marihuana en un Estado como el nuestro?—. Fue el PRD, y cuando hablan de nosotros, lo hablan en términos de percepción, pero no se ocupan de contratar las agendas (…) Esta pérdida son compañeros que han mostrado su preferencia por la candidatura de Andrés Manuel, si te refieres a los senadores, cuando menos los últimos seis de ellos no se separan del partido, el partido no castiga a nadie, el partido aplica su reglamento”, finalizó Vargas López.

FUEGO AMIGO

Sin embargo, las posibles modificaciones parlamentarias son aún poca cosa frente a lo que ocurre internamente en el PRD o a nivel nacional; y aún cuando el presidente del Sol Azteca local no reconoció la debilidad en Jalisco, la postulación de uno de sus exmilitantes para una candidatura independiente en la entidad, apunta hacia un funeral político. El anuncio de la candidatura del senador, Armando Ríos Piter (antes del PRD), para competir por la Presidencia de la República mediante una candidatura independiente que inició en Jalisco, resonó en el interior del PRD.

“Yo veo en Jalisco un importante grupo de distintos segmentos sociales, de distintas generaciones, de distintas profesiones. Que tiene una visión emprendedora, en términos sociales y políticos, buscando nuevas rutas para poder combatir el hartazgo, la molestia que ha generado la corrupción la impunidad”, comentó Armando Ríos Piter quien renunció a su afiliación perredista el mes de febrero pasado, con lo cual, ahora contemplan nueve bajas formales del PRD en el Senado, por lo que sus militantes pasaron de 22 a 13. El ahora senador independiente aseguró que en Jalisco, la gente se encuentra molesta por los actos de corrupción de las figuras públicas, además dijo que intentará trazar una ruta de trabajo junto al independiente Pedro Kumamoto Aguilar, sobre lo que queda del Sol Azteca en Jalisco, Ríos Piter, prefirió no emitir ningún comentario.

DEJARON EL PRD NACIONAL:

Manuel Merino.

Mario Delgado, Rabindranath Salazar y Zoé Robledo, a Morena

Alejandro Encinas, independiente.

Sofío Ramírez, que se fue al PRI

Martha Tagle, Movimiento Ciudadano.

Benjamín Robles, ahora en PT.

Armando Ríos Piter, independiente.

