Construyen clínica de hemodiálisis para internos de reclusorios

La Fiscalía de Reinserción Social dio a conocer la construcción al interior de la Comisaría para Sentenciados del núcleo carcelario de Puente Grande, la primera clínica de diálisis para enfermos renales.El titular de los reclusorios del Estado, Carlos Antonio Zamudio Grave, señaló que al momento la obra, que se encuentra a un costado del área médica, se encuentra en un avance del 80 por ciento y “por lo pronto habrá una máquina para realizar seis hemodiálisis diarias y otra más para infusión".“Contar con una clínica para hemodiálisis dentro de un centro carcelario disminuye en gran medida los costos en traslado al Hospital Civil y de la misma forma, se evitan riesgos en la seguridad", acotó el funcionario.Ventajas que ofrecerá la clínica a los internosZamudio Grave aseveró que otras ventajas de contar con un equipo propio para realizar este tipo de tratamientos, es que las personas privadas de la libertad con insuficiencia renal podrán contar con una oportuna atención médica.

“Recibirán atención personalizada, pues no tendrán que esperar su turno en el hospital, donde había ocasiones en las que no podían ser atendidos y teníamos que llevarlos a una clínica particular para que recibieran su tratamiento y nosotros costear el gasto".El Fiscal de Reinserción Social informó que al momento son siete personas de la Comisaría de Prisión Preventiva y una más del Reclusorio Femenil, quienes sufren de insuficiencia renal en el núcleo carcelario de Puente Grande, y que para su oportuna atención es necesario trasladarlas al nosocomio varias veces a la semana."Dependiendo de la gravedad de su problema, podemos decir que por lo general una persona con esta enfermedad requiere ser llevada para su atención alrededor de tres veces a la semana y su tratamiento dura de tres a cinco horas”.Comentó también que tener una clínica de hemodiálisis en un centro penitenciario, garantiza a los familiares de las personas recluidas, que sus enfermos recibirán la atención adecuada con personal especializado.Los médicos de la Comisaría para Sentenciados recibieron ya la capacitación básica en el manejo del equipo, sin embargo, al momento de iniciar funciones, contarán también con el apoyo de un nefrólogo y de enfermeras especializadas en hemodiálisis hasta lograr el dominio del equipo.

