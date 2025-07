Solicitan ampliar 15 años más el comodato a Charros

Otra solicitud para extender el comodato para la empresa Charros de Jalisco fue llevada al Congreso por parte del Consejo Estatal para el Fomento Deportivo (Code), para que el plazo sea de 15 años, y aunque se pospuso para la siguiente sesión, ésta podría tener avances importantes en los próximos días.

Durante la primera solicitud que llegó al Legislativo se argumentaba que el dueño del equipo tenía en mente traer la Serie del Caribe a la entidad, pero para ello necesitaba el control sobre el inmueble. No obstante, la solicitud recibió fuertes críticas, principalmente porque se consideraba que se regalaba por 50 años un predio que está en propiedad del Gobierno del Estado.

Sobre el tema, el presidente de la Mesa Directiva, Ismael del Toro Castro, comentó que de haber ajustes, se podría tener un primer avance en 15 días; sin embargo, no descarta viabilidad en el proceso.

“Se decidió en la junta que se agregue a la sesión del 23 de marzo, nosotros hemos señalado desde el principio de esa agenda. Recordarán que al inicio de la legislatura solicitaban —más bien lo solicitaban desde la legislatura pasada, pero no fue aprobado—, entonces se nos pasó a nosotros. Solicitaban ampliar el comodato hasta 50 años, la solicitud la hacia la institución de Charros, y desde ese momento expresamos primero, que no era jurídicamente correcto que la solicitud viniera de una entidad privada, que tenía que ser el ente público titular del predio que lo solicitara y, que no estábamos de acuerdo en la temporalidad”, comentó.

Sobre los cambios que se debieran realizar para que la solicitud prospere, el emeceísta dijo que requieren del aval de la autoridad dueña del predio, en este caso el Code, además de que la prorroga no podría exceder del tiempo que queda de la presente legislatura, y por último, un estudio sobre la zona en el que se consulte a los vecinos afectados de la zona.

“Entiendo que hay una solicitud por 15 años que hace ya el Consejo Estatal del Deporte, que puede acreditar la titularidad del predio y en esas dos condiciones creo que puede avanzar la agenda. Una parte también fundamental era la mitigación del impacto social, los vecinos, habría que dar oportunidad a Zapopan que exprese el sentir de los vecinos”, finalizó.

lg

