Juez da amparo a ejidatarios de El Zapote

Miembros del Comisariado Ejidal de El Zapote informaron, mediante un comunicado, que el Juez Segundo de Distrito en Materia Civil del Estado de Jalisco, otorgó un amparo a su favor, para que puedan prestar el servicio de estacionamiento en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, Miguel Hidalgo y Costilla, por lo tanto, los ejidatarios detallaron que dicho servicio será gratuito.

A letra expresa de la resolución del juez federal del tercer circuito se explica: “se concede de plano la suspensión de los actos reclamados, respecto de los actos reclamados al juez y secretario ejecutor adscrito al Juzgado Primero de lo Civil de Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco, para el efecto de que no se ejecute el acto reclamado, es decir, no se levanten las medidas concedidas al ejido quejoso en el expediente 290/2017 del índice del juzgado responsable, siempre que se permita la debida operación y administración del Aeropuerto en el desarrollo de sus actividades propias, incluido el servicio de estacionamiento, si es que lo anterior a la fecha no ha ocurrido; en la inteligencia de que dicha medida cautelar no conlleva efectos restitutorios, ni constitutivos de derechos”.

De igual manera, los ejidatarios manifestaron que si el Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) se niega a dicha orden, el Comisariado Ejidal de El Zapote procederá penalmente, ya que con estas acciones no se verán afectados los servicios en el aeropuerto.

