Piden condena por feminicidio

Cuatro años y medio después termina la última audiencia del primer caso de feminicidio en el Estado. Se trata del asesinato de la académica de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Imelda Virgen, quien fuera violada y asesinada, todo preparado por su esposo, Gilberto Enrique Vázquez Cortés, quien pagó a otros tres sujetos para que efectuaran el crimen simulando un asalto.En entrevista para La Crónica de Hoy Jalisco, la abogada encargada de representar a la familia de Virgen, Alejandra Cartagena López, advierte que aún existen saldos pendientes en temas de justicia y pide que el caso sea juzgado con perspectiva de género y se considere el delito como feminicidio, y no como parricidio y violación.La abogada quien además es vicecoordinadora en México del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos Humanos (CLADEM), explicó que la petición es muy simple, “respetar los tratados internacionales” en donde se garantiza que el Estado está obligado a emitir criterios con enfoque de género y al tratarse de un feminicidio, es necesario que estos procesos estén sujetos a las normas y acuerdos entre naciones.“Es la última audiencia, estuvo el juez presente y nunca había estado, ni siquiera la secretaria de acuerdos, y el día de hoy (ayer) estuvieron presentes ambos, y el juez fue el que estuvo dirigiendo la audiencia (…) Exigimos una sentencia con perspectiva de género, que no tomen en cuenta los alegatos de los acusados porque no tienen sustento legal ni jurídico, exigimos que cumplan con los estándares internacionales y que las autoridades garanticen los derechos de las víctimas, pedimos que el análisis se realice con perspectiva de género”, dijo.PIDEN MAYOR SEGURIDAD

El caso quedó registrado en el expediente número 471/2012 mesa “C” y el juez encargado es José Armando Espinoza. Como conclusión, las afectadas piden que se garantice la seguridad de las involucradas y que se ofrezca un proceso de reparación del daño total para la familia.“Pedimos que se de vista al Fiscal para que se ordenen medidas preventivas en lo que concierne a la familia de Imelda Virgen, específicamente a su hermana, porque Gilberto en el escrito que presenta se refiere a ella de una manera misógina, tememos que con los recursos que tiene pudiera mandar a hacer algo a ella o a las peritos que estuvieron en el asunto y, además, pedimos que se de vista al Fiscal para que se actúe por la forma irregular del ejercicio de los peritos, David González Navarro y Luis Espinoza Pérez, atendiendo las condiciones en que se condujeron en los peritajes”, finalizó.

Copyright © 2024 La Crónica de Hoy .