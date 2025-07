Leobardo Alcalá se baja de la contienda para el PRI

Ante el amago y la cargada de secretarios y subsecretarios de gobierno y de algunos miembros de la Comisión de Procesos Internos y por apoyar abiertamente al ahora ex secretario del Trabajo, Héctor Pizano, para ocupar la dirigencia del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Jalisco, Leobardo Alcalá decidió no participar por el puesto luego de que tuviera problemas para conseguir las firmas necesarias y participar en el proceso.

“Hemos decidido no participar en una simulación que lejos de fortalecer, debilita a nuestro partido por absurda y evidente, no observamos garantías para una contienda democrática ni para un proceso participativo y libre, para decidir al próximo presidente del comité directivo estatal de nuestro partido. De forma tal, que no vamos a participar en este proceso que a nuestro modo y como ya lo he dicho contraviene las aspiraciones de la militancia”, aseveró.

El también ex diputado federal indicó que junto con los liderazgos priistas que lo apoyan y quienes pese a las adversidades consiguieron más de tres mil firmas de los consejeros, realizará una cruzada en el Estado con la finalidad de promover entre la militancia la participación y la democratización. “Nos quedamos en el PRI, no vamos a desfallecer”, finalizó.

