Luchan en Tlaquepaque contra el machismo

Cuando en los pasados comicios electorales María Elena Limón fue presentada como candidata a la alcaldía de Tlaquepaque por Movimiento Ciudadano, pocos le daban el triunfo, incluso pasadas las elecciones, tuvo que defender su victoria ante los tribunales.

Hoy, la alcaldesa quien además es la primera mujer en ostentar un cargo de esta naturaleza dentro de la Zona Metropolitana de Guadalajara, señala que no le ha sido fácil pero se dice dispuesta a poner todo de su parte para dejar una clara huella de su paso por el municipio, otorgando una mejor calidad de vida a los tlaquepaquenses.

MISOGINIA ENVUELVE LA POLÍTICA

A cargo de una localidad con más de 608 mil habitantes según la última encuesta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), y una problemática ante la falta de servicios básicos; María Elena Limón advierte que las principales trabas a las que se ha enfrentado desde su llegada como autoridad municipal, ha sido el machismo.

“No solamente la misoginia esta en los hombres, también en las mujeres y algunas que fungen en los cirulos políticos, sociales y empresariales, ha sido trabajar y hacer entender que las mujeres podemos, pero nos cuesta tres veces más demostrar que sí podemos. A un hombre no le exigen que sepa todo y a una mujer quieren que de inmediato de resultados”, señala.

ORGULLO ALFARERO

Muy orgullosa de sus raíces alfareras, Limón García, de padre artesano y madre, ama de casa, es la número seis de una familia de ocho, ella misma tiene dos hijos de 32 y 26 años; Carlos y Argenis, más dos nietas, Alexa y Victoria, ésta última lleva ese nombre por haber nacido justo el día en que le resolvieron a su favor la tercera impugnación electoral y le otorgaron el triunfo de la alcaldía.

Se autodefine como una mujer “chambeadora” y echada para adelante, actitudes que le han servido para enfrentar los problemas en el municipio; sin embargo, reconoce no tener la solución para todo y ver la pobreza en la que viven muchos de los habitantes del municipio “es lo más difícil, por ser mujer es uno más sensible y duele mucho ver este tipo de cosas, nos pega más”, señala.

Dos veces por semana sale a las comunidades para estar en contacto con la gente y saber de sus necesidades, y a partir de ahí, disponer de los recursos del Ayuntamiento: “como todas las mujeres, nuestras obras tienen sentido social, estamos dedicando los recursos y siendo de verdad como las mujeres sabemos hacerlo; cuando somos amas de casa hacemos rendir lo poco o mucho que nos dan, aquí siendo mujer soy celosa de cómo gastamos los recursos”.

ROMPE BARRERAS

María Elena Limón, la alcaldesa número 149 de la Villa Alfarera, reconoció también que al principio no le fue fácil llegar a un municipio dominado por una clase política que hacía las cosas de manera distinta, tuvo que enfrentar paros y manifestaciones, y al final, la población pudo entender el nuevo método de trabajo.

“Es difícil que el ciudadano entienda que no puedes hacer todo, esa es la parte difícil que me cuesta comunicar. En tres años no puedo hacer todo, sobre todo en un municipio olvidado por décadas… Fue difícil comenzar” dice, y admite que quizá sino fuera mujer, hubiera podido solucionar las cosas más rápido porque parte del problema por parte de sus compañeros, fue entender que ahora la que estaba al mando era una mujer.

Para finalizar, la alcaldesa dijo que con su toque femenino, buscará cambiar la calidad de vida de los habitantes de uno de los municipios con cuyas artesanías han podido traspasar las fronteras.

FRASES:

“A un hombre no le exigen que sepa todo y a una mujer quieren que de inmediato dé resultados”

“Cuando somos amas de casa hacemos rendir lo poco o mucho que nos dan, aquí siendo mujer soy celosa de cómo gastamos los recursos”,María Elena Limón García, Presidenta Municipal de Tlaquepaque

lg

Copyright © 2024 La Crónica de Hoy .