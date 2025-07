Premian a lo mejor del cine

La edición 32 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG) llegó a su final y con éste se entregaron los premios en reconocimiento de la calidad fílmica de la competencia oficial.

El viernes se entregaron los premios paralelos del festival entre los que se encuentran el Premio FIPRESCI de la crítica internacional, el premio Feisal, el de la Academia Jalisciense de Cinematografía y el Guerrero de la Prensa Nacional.

Ernesto Contreras y su Sueño en otro idioma se llevaron el Guerrero de la Prensa al mejor largometraje mexicano de ficción. El realizador no estuvo presente, pero envió un mensaje de agradecimiento: “Gracias a la prensa especializada porque ellos son importantes para que el público pueda ver nuestro trabajo, por eso para mí como director de Sueño en otro idioma, el recibir este premio es extender un puente para que a través de los medios, nosotros podamos llegar a la gente, gracias por su confianza y apoyo. Es la segunda ocasión que premian una película mía y eso es invaluable”, dijo

Por otro lado el ganador a Mejor Documental fue La libertad del diablo por lo cual el cineasta Everardo González acudió a recibir la estatuilla: “Gracias al trabajo de la prensa que le da difusión a esta película, sé que no podrá ser bloqueada por nuestros compañeros reporteros, porque a veces presionan a sus editores para que esto se pueda seguir contando. El año pasado estábamos hablando de las condiciones en que trabaja la prensa, esperando que las cosas mejoren y eso no pasa. Ya es momento de que los editores y dueños de los medios valoren el trabajo porque si no viene la presión desde ustedes cómo va a suceder”, dijo.

La Federación Internacional de la Prensa Cinematográfica (FIPRESCI) premió al filme Los años azules, que también ganó el Premio al Mejor Largometraje Jalisciense de la Academia Jalisciense de Cinematografía, que a su vez reconoció los cortometrajes Cerulia, de Sofía Carrillo, y Nosotros y ellos, de Yordi Capó.

Finalmente, la Federación de Escuelas de la Imagen y el sonido de América Latina (FEISAL) otorgó una mención especial a Santa y Andrés, de Carlos Lechuga, y entregó el Premio Maestro Goldenblank a Carpinteros, de José María Cabral.

