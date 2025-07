Recorte federal pega al turismo en Jalisco

Los recortes en el presupuesto a nivel federal afectarán al sector turístico de Jalisco, aseguró el secretario de Turismo, Enrique Ramos Flores quien remarcó que la bolsa de apoyo nacional para proyectos de infraestructura y rehabilitación, entre otros rubros, que ascendieron a mil 500 millones de pesos en 2015 y mil 200 millones de pesos en el 2016, este año, es de tan solo 400 millones, es decir, mil 100 millones menos que hace dos años.

“Vamos a estar muy complicados; veníamos desarrollando un trabajo muy de la mano con los municipios y lógicamente esta información que me dieron a fines del mes pasado y que me fue confirmada el pasado lunes (20 de febrero), nos alarma bastante porque va a provocar un desencanto en los presidentes municipales, sus equipos y en los comités de Pueblos Mágicos que trabajaron con empeño y ahora resulta que no va a haber los recursos”, señaló.

“Los municipios hacían sus proyectos ejecutivos y nosotros a través de la dirección General de Planeación y Desarrollo de Destinos de la Secturjal, los revisábamos y se presentaban y teníamos acceso a recursos. Lo máximo que llegamos a alcanzar en esta administración es de 130 millones, de los cuales, 65 eran federales y 65 estatales”, explicó el funcionario, quien dijo que la mayoría del recurso va dirigido a destinos distinguidos como Pueblos Mágicos, pero también en otros municipios con vocación turística como San Juan de los Lagos, Tonalá, Puerto Vallarta, Tlaquepaque, entre otros.

PROYECTOS EN LA BALANZA

Para este año, la secretaría de Turismo ingresó 15 proyectos, con los cuales espera recibir recursos para 14 municipios, además de dos proyectos que se solicitaron de forma directa por parte Ocotlán y que corresponden a mejora en la infraestructura urbana, equipamiento y rehabilitación de ingresos y vialidades así como señalética interna y carretera en destinos con vocación turística, incluidos los Pueblos Mágicos.

No obstante, Ramos Flores explicó que ante el drástico recorte, el Gobernador del Estado, Jorge Aristóteles Sandoval mantendrá el recurso presupuestado para sacar adelante proyectos de infraestructura, equipamiento y promoción de destinos turísticos, el cual asciende a 43 millones de pesos, esto pese a que el Gobierno Federal no los iguale como otros años, debido a los recortes en el presupuesto.

“Enteré al Gobernador, Aristóteles Sandoval –del recorte a nivel federal-; me dijo que los recursos que ya tenemos programados y presupuestados para Pueblos Mágicos no cambia, así el Gobierno Federal no los empaté. El Gobierno del Estado va para adelante”, argumentó.

NO PIERDEN LA ESPERANZA

Por último, el funcionario estatal dijo que no perderán la esperanza en que se le pueda entregar a la entidad un recurso que por lo menos ascienda a 30 millones de pesos, esto como reconocimiento por el cumplimiento que se ha mostrado en la aplicación del presupuesto federal en otros años.

“Hemos sido de los más cumplidos en la presentación de proyectos en tiempo y forma, en el cumplimiento y ejecución de las obras, en la devolución cuando ha sobrado dinero porque sí se ha dado el caso y en las supervisiones que nos han hecho y hemos salido bien, por lo mismo apelé yo al subsecretario de turismo, para que nos den entre 18 y 22 millones para Jalisco… yo le pedí que nos apoyara con 30, 10 menos que de alguna manera buscaríamos resarcir con recursos de los propios municipios”, finalizó Enrique Ramos.

