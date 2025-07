Convierten a ICONIA en problema político

Lo que debería de ser un trabajo de conservación ecológica, concluyó en una riña política. Eduardo Almaguer, hijo del Fiscal General del Estado, denunció acoso por parte del alcalde de Guadalajara, Enrique Alfaro, al intentar proteger mediante una organización civil la Barranca de Huentitán.

La disputa entre los defensores de la Barranca de Huentitán gira en torno a la rivalidad entre los dos contendientes por la gubernatura de Jalisco para el 2018 (Enrique Alfaro y Eduardo Almaguer), lo anterior, debido a que el hijo de este último se encuentra apoyando a los vecinos para intentar increpar al Ayuntamiento y reconsideren la realización del proyecto ICONIA y por lo tanto, el recinto que albergaría a las Fiestas de Octubre en el Área Natural Protegida.

“Como asociación civil tenemos más de cuatro años trabajando en la Barranca de Huentitán (…) yo estoy aquí antes que él —Enrique Alfaro—. (…) Sí se me ha atacado, en su momento el presidente municipal me dijo que por intereses priistas y yo ni siquiera soy priista, yo nunca lo he visto, pudiéramos decir muchas cosas por cuestiones electorales, yo no soy de un partido, él sí es de un partido, yo no he contendido por ninguna candidatura y él sí”, comentó el hijo del Fiscal.

LAS PETICIONES

Más allá del conflicto, las agrupaciones civiles aseguran que continuarán con la lucha, por el momento, Alejandro Michel, del colectivo Huentitán A.C, comentó que el próximo mecanismo de defensa será implementar un “Debate Ciudadano” con el que pretenden confrontar a los desarrolladores, con especialistas y colonos.

“Como primer mecanismo aplicaremos el “Debate Ciudadano” que es un mecanismo de participación ciudadana establecido en el reglamento del mismo nombre del municipio de Guadalajara, creado por la actual administración y nos permite poner a debate un tema de interés para los habitantes de Guadalajara (…) Con esto buscamos establecer un espacio formal para que nuestros investigadores puedan debatir con la autoridad municipal sobre las consecuencias del Plan Maestro de Huentitán, y así la sociedad civil interesada pueda conocer a profundidad el proyecto y posteriormente emitir una opinión”, explicó Michel.

El argumento para presentar dicho debate es que durante la socialización del proyecto se engañó a la ciudadanía por haber encuestado a poco más de mil 500 habitantes de un total de 80 mil; aseguran además que ésta no fue abierta, ya que se encuestó a domicilios seleccionados de manera discrecional.En recuadro

El proyecto urbanístico de Iconia contempla construir un centro comercial, nueve torres de 25 pisos de uso mixto, nueve torres de 35 pisos de apartamentos y una torre de oficinas de 62 pisos.

A este grupo de edificios se añade un hotel con estacionamiento subterráneo de dos niveles, y a partir del Plan Maestro realizado en la presente administración, se agregaría una unidad hospitalaria.

