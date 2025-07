Una inutilidad la ratificación de mandato: Regidor

Mientras que el alcalde de Guadalajara, Enrique Alfaro Ramírez, confirma que se someterá al ejercicio de ratificación de mandato para que los ciudadanos puedan evaluar su desempeño al frente de la administración, el regidor del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Salvador de la Cruz lo tacha de “inutilidad” y asegura que “solo servirá para apoyarse en campañas futuras además de que resultará una erogación innecesaria para las finanzas del municipio”.A decir del regidor, no es necesario la realización de dicho ejercicio, pues conforme a lo que señala el Reglamento municipal respecto a la ratificación de mandato, no es vinculante, es decir el caso de que el alcalde resultara mal evaluado no tendría la obligación de retirarse de su cargo, por lo que no tendría ningún caso realizar un gasto de esta naturaleza para un ejercicio que no traerá ningún beneficio a los ciudadanos.Y más aún dijo, lo que pretenden al someterse a este ejercicio es una especie de campaña a favor de su imagen, sin tener el riesgo de que se tome como actos anticipados de campaña.Por su parte, al ser interrogado, el alcalde dijo que la ratificación de mandato es un derecho ganado por los ciudadanos y por ello se someterá al mismo el próximo mes de septiembre para conocer de esta manera, el sentir ciudadano respecto a su trabajo, de hecho aseguró que de salir mal evaluado podría presentar su renuncia y retirarse de la política pues “se trata de un asunto de vergüenza que debería de existir en la política”.

