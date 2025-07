SinVotoNoHayDinero avanza en San Lázaro

El diputado independiente, Pedro Kumamoto, anunció que su iniciativa de Ley #SinVotoNoHayDinero, que pretende limitar el financiamiento público de los partidos políticos se encuentra a 12 votos de ser aprobada en comisiones del Congreso de la Unión, por ello, el legislador jalisciense pide a los ciudadanos continuar exigiendo a los representantes populares de sus distritos para que actúen.

La iniciativa que fue presentada el pasado 3 de febrero, busca modificar los artículos 41 de la Constitución y 51 de la Ley General de Partidos, que especifican la fórmula para calcular el financiamiento que reciben al año los partidos. Para ello, se multiplica el total de ciudadanos en el padrón electoral por 47.47 pesos, que representa el 65% del valor de lo que era el salario mínimo. Con este esquema, los partidos nacionales recibirán este 2017, tres mil 940 millones de pesos.

A pesar de que aún no hay certeza respecto a si el dictamen recibirá el número de votos favorables necesarios para su aprobación, Kumamoto Aguilar manifestó que hay confianza de alcanzarlo, no obstante, aseguró que aún no tienen el apoyo por escrito del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Detalló que son 14 iniciativas las que se discuten y que en cierta medida integran el dictamen que será presentado a la Comisión de Puntos Constitucionales.

“En la Cámara de Diputados hubo una cascada de iniciativas al respecto del financiamiento público a los partidos políticos, y al día de hoy se concentraban cerca de 14 iniciativas y este dictamen que está a nada de sacar Puntos Constitucionales, engloba las 14 iniciativas (…) Lo que ha pasado es que las señales son un poco confusas desde las redes sociales sobre los pronunciamientos de los diputados federales, tenemos claridad de que estamos cercanos y comprometidos los ocho y 10 votos, pero tenemos que recordar por ejemplo que el PRI tiene 12 miembros en la comisión, por eso pesa tanto la opinión de este partido”, dijo.

Acompañado de sus colaboradores, el diputado señaló que son aproximadamente 150 organizaciones civiles las que se han pronunciado a favor de “Sin Voto no hay Dinero” además de miles de mexicanos que han manifestado su simpatía a esta alternativa en la distribución del recurso a los partidos.

ANTECEDENTE

Esta iniciativa previamente fue aprobada por unanimidad por todas las fuerzas políticas en Jalisco para enviarse a la Cámara de Diputados, esto como una de las facultades que tienen los congresos estatales para presentar iniciativas en el Congreso de la Unión. Desde entonces, más de 22 mil personas se han inscrito a la base de datos de #SinVotoNoHayDinero, miles más han presionado a sus diputados y diputadas federales a través de redes sociales.

Por último, Kumamoto Aguilar no descarta que si durante el presente año se hubiera utilizado la fórmula que él propone se alcanzaría ya una ahorro de dos mil 200 millones de pesos.

lg

