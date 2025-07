Aplazan discusión sobre #SinVotoNoHayDinero

La votación de la Ley que pretende reducir el presupuesto público que se les otorga a todos los partidos políticos del país fue aplazada por los diputados federales, principalmente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM). La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados en el Congreso de la Unión, por un acuerdo entre bancadas, dejó para el próximo mes de abril su supuesta discusión y en su caso aprobación o rechazo.

Inmediatamente después de la noticia, el diputado independiente de Jalisco y promotor de la iniciativa, Pedro Kumamoto Aguilar, convocó a una rueda de prensa con el objetivo de fijar su postura ante el hecho, en la cual, el congresista aseguró que no se dejará intimidar, y que por otro lado, buscará generar más presión en la Cámara Baja para que los legisladores actúen según su discurso.

“Para nosotros es muy importante desde los diferentes colectivos, organizaciones, diputados federales y sobre todo desde las distintas iniciativas, plantear un posicionamiento al respecto de lo que sucedió el día de hoy. Creemos que es importante decirle a la población que el día de hoy (ayer) no se rechazó la iniciativa Sin Voto No Hay Dinero, sino que estamos hablando de que se aplaza la discusión, que se pone un plazo más bien para abril, y que por lo mismo, algunos le apuestan a que nos vamos a cansar, pero eso no va a suceder, lo que va a suceder es que va a haber más activismo, más acciones, vamos a seguir participando. Nos dan un par de semanas para seguir convenciendo”, aseveró Kumamoto.

FALTA DE COMUNICACIÓN ENTRE PARTIDOS

Hasta el momento, existe un fuerte problema de comunicación entre las bancadas, pues, mientras que mediante el discurso los grupos parlamentarios aseguran estar a favor de condicionar el presupuesto a la cantidad de votos obtenidos, en la realidad, no han entregado su compromiso para votarla a favor.

“Vamos a exigir acciones concretas de la discusión parlamentaria, si están a favor, que la voten a favor y sobre todo que dejemos de ver este doble discurso donde por un lado dicen que están de acuerdo, pero por otro lado piden que se aplace (…) De entrada, que les haya dado miedo a quienes no estaban de acuerdo de no votarla en contra, sino de aplazarla y de darnos tiempo de poder seguir convenciendo es una victoria”, agregó el independiente.

SE PASAN LA BOLITA CON LA RESPUESTA

Ante la negativa, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, el perredista Guadalupe Acosta Naranjo, comentó que la propuesta estaba lista para ser “aprobada en sentido positivo”, pero a petición del Partido Revolucionario Institucional (PRI), se pidió tiempo para analizarla a detalle (junto a otras), y se pospusieron. Asimismo, el diputado federal e independiente, Manuel Clouthier, lamentó la decisión tomada por los congresistas, aseguró que se trata de un proceso de defensa ante el recurso en el cual no tienen argumentos.

“La reunión de comisión de Puntos Constitucionales no fue pelea, fue ceremonia de pesaje donde se mostró músculo la sociedad vs. Partidocracia (…) Kumamoto como —el maquio— les dijo a la partidocracia retrógrada, —aún no hemos empezado a luchar—. Básicamente quiero corroborar lo que dijo Pedro, en donde hay que informarle a la gente que hoy corrimos el riesgo de que la reunión incluso, la Comisión de Puntos Constitucionales, no se llevara a cabo, el PRI tuvo la opción de haber hecho vacío, y que no hubiera quórum y que la reunión no se hubiera llevado a cabo, sin embargo, la presión que hubo por parte de la sociedad, ante el llamado de Pedro Kumamoto, forzó a que el PRI se tuviera que manifestar”, aseguró Manuel Clouthier.

INSISTE GOBERNADOR EN ELIMINAR RECURSOS A PARTIDOS POLÍTICOS

La iniciativa presentada por el Poder Ejecutivo de Jalisco para suprimir el financiamiento de los partidos políticos en años no electorales, insistió el gobernador Aristóteles Sandoval Díaz, es la más ambiciosa, por lo que hizo un nuevo llamado a los legisladores para que se discuta y no se deje en la congeladora.

Explicó que a diferencia de otra iniciativa que se presentó para discusión este jueves, la del Ejecutivo traería ahorros de hasta cuatro mil millones de pesos, mientras que la otra sería de dos mil 300 millones de pesos.

“La propuesta que impulsa mi gobierno es la más ambiciosa y la que garantiza mayor cantidad de recursos ahorrados en beneficio de causas sociales como lo es el fondo para la contingencia que anunciamos (…) La aplicación de la propuesta que hoy se vota en el Congreso tendría ese ahorro de dos mil 300 millones de pesos, solo hasta después del 2018. La propuesta que ponemos sobre la mesa tendría un efecto de austeridad inmediata”, expuso Sandoval Díaz.

La iniciativa del Ejecutivo de Jalisco propone que los partidos políticos sean financiados con aportaciones de los militantes y abriría la puerta para el ingreso de capital privado que deberá ser fiscalizado y con manejo transparente.

FRASES

“Vamos a exigir acciones concretas de la discusión parlamentaria, si están a favor, que la voten a favor y sobre todo que dejemos de ver este doble discurso donde por un lado dicen que están de acuerdo, pero por otro lado piden que se aplace”,Pedro Kumamoto Aguilar, Diputado Independiente en Jalisco

“La reunión de comisión de Puntos Constitucionales no fue pelea, fue ceremonia de pesaje donde se mostró músculo la sociedad vs. Partidocracia (…) El PRI tuvo la opción de haber hecho vacío, y que no hubiera quórum y que la reunión no se hubiera llevado a cabo, sin embargo, la presión que hubo por parte de la sociedad, ante el llamado de Pedro Kumamoto, forzó a que el PRI se tuviera que manifestar”,Manuel Clouthier, Diputado federal independiente

