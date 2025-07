Buscan eliminar violencia contra la mujer en la UdeG

La construcción de nuevas masculinidades para erradicar la violencia contra las mujeres debe de venir desde la educación, por lo que el Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara (STAUdeG) anunció la elaboración del Protocolo para Prevenir las Violencias de Género en las Instituciones Educativas.

El secretario general del STAUdeG, Enrique Velázquez, explicó que la UdeG debe de ser ejemplo para la sociedad para erradicar la violencia contra las mujeres, por lo mismo convocará el próximo lunes a expertas en la materia para comenzar con la creación del protocolo.

Argumentó Enrique Velázquez que México está atrasado en igualar las condiciones de las mujeres, pero se debe de comprender que al decir igualdad no significa ser iguales, sino partir desde las diferencias que caracterizan a cada género.

“En México siempre nos tardamos. Mientras en Uruguay en 1914 ya votaba la mujer, acá fue hasta 1953. Después ha venido, en este país particularmente, una educación en la que hay hombres que se sienten superiores, que sienten que pueden maltratar a una mujer o que pueden tratarla como les dé su gana, prácticamente es de su propiedad y dicen muchas veces: les presento a mi mujer”, indicó el secretario general del STAUdeG.

“Ese tipo de cuestiones las tenemos que ir erradicando, particularmente educar a los hombres, educarlos en las nuevas masculinidades porque tenemos que entender que el principio de la igualdad es entender que somos distintos, tenemos diferentes condiciones, no somos exactamente iguales, precisamente de las diferencias que tenemos hombres y mujeres es donde debe arrancar el Estado que garantice la igualdad, sobre todo luchando siempre por el respeto en contra de la violencia, no debe de haber una sola mujer que muera por el hecho de ser mujer, no debe haber una sola mujer que sea maltratada por el hecho de ser mujer, no debe de haber un hombre que le grite, que le pegue”, insistió Enrique Velázquez.

BUSCAN INCLUIRLO EN LA REGLAMENTACIÓN DE LA UDEG

Una vez que el protocolo esté listo, se presentará al Consejo General Universitario para que se incluya en la reglamentación de la UdeG, también se planea que sea base para la aplicación en otras instituciones educativas del país.

