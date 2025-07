Diputados protegen a priistas de juicios políticos

Los diputados priistas Oswaldo Bañales y Jorge Arana, libraron la desfortuna de pasar por procedimientos de juicios políticos en su contra. Según argumento la presidenta de la Comisión de Responsabilidades del Congreso de Jalisco, María del Pilar Perez Chavira, se carecía de pruebas para ejecutar en contra de los priistas tonaltecas.

La solicitud de juicio político registrada bajo el expediente 23/2016 en la que se denunciaba a los priistas en su caracter de expresidente municipal y exsecretario general en Tonalá, se debían a las acusaciones por los temas delfallido Proyecto Yolkan, en el Cerro de la Reina; y las presuntas basificaciones irregulares durante el último periodo de ambos como funcionarios municipales en Tonalá.

Las gasificaciones fueron expuestas por el propio alcalde de Tonalá, Sergio Chavez durante su proceso de entrega/recepción.Chávez Dávalos, denunció en el 2015 que se habían hecho basificaciones irregulares a cerca de 38 personas en los organismos públicos descentralizados del municipio y que se le negaba el acceso a la información que por Ley, debería ser pública. Sin embargo, para el Congreso, no hubo pruebas suficientes para desarrollar el juicio.

“Hay de acuerdo a la estadística, una buena cantidad de asuntos que no son procedentes, o bien porque se están presentando por causas que no están contempladas dentro del Artículo 7 de la Ley de Responsabilidades, algunos otros porque no están dentro del lapso en el que pueden ser presentados los juicios políticos y algunas otras porque no hay elementos claros sobre lo que están pidiendo”, comentó la panista, Perez Chavira.

Por su parte, dentro del documento de desecho para los juicios políticos de los priistas (Del que La Crónica de Hoy posee una copia), se estipula que: Los ciudadanos Jorge Arana Arana, Edgar Oswaldo Bañales y otros, en su caracter de expresidente municipal, exsecretario general y exregidores todos del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá Jalisco. Al respecto, una vez analizadas las probanzas ofrecidas por la denunciante, se advierte que estás no resultan suficientes…

OTRO JUICIO QUE TAMBALEA

Asimismo, el polémico magistrado Alberto Barba de la sexta sala, ya presentó un amparo para defenderse de las acusaciones por las que transita. Por lo que ahora, los diputados tendrán 15 días para presentar su respuesta, no obstante, aun desconocen el contenido de los formatos de defensa que el magistrado utilizó y presentó ante las oficinas de Oficialía de Partes.

“Ayer se recibió algo en oficialía de partes, más no tengo en este momento todavía conocimiento si es nombrar a su defensor, si es presentar escrito de defensa; no tengo aún conocimiento del asunto porque no nos ha sido turnado (…) El día de antier se recibió en el Organo Técnico de responsabilidades y más tarde se recibió una copia en la oficina, ese mismo día —También—, se acudió a dar el primer informe para tener oportunidad en el informe detallado (…) Tenemos que continuar con cada una de las etapas con los tiempos que están establecidos para sustancial todo el procedimiento, no hay suspensión...

Se están corriendo los plazos para que acuda a presentar el escrito de defensa (el magistrado) y en su caso, este pueda ser ingresado al expediente y se inicie con la valoración de lo que obra en el mismo, para poder emitir un dictamen concluyente”, comentó la diputada albiazul.

DESECHAN 12 JUICIOS POLÍTICOS

El día de ayer, en total se desecharon 12 juicios políticos y nueve de ellos fueron presentados por laudos.

