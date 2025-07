Ante ola de asesinatos, periodistas piden justicia

Bajo la consigna “Ni uno más”, periodistas y fotoperiodistas de Jalisco se manifestaron en el Parque de Revolución para exigir justicia al asesinato de tres compañeros registrados durante este mes.

Esta protesta se realizó de manera escalonada en distintos Estados del país, en Jalisco se llevó a cabo este domingo al filo del mediodía, ahí se dio lectura a un pronunciamiento donde se advierten de actos de violencia en contra de reporteros y trabajadores de medios de comunicación cada 22 horas.

“103 periodistas asesinados en los recientes tres sexenios, tres nada más en marzo de 2017. Ningún indicio de los desaparecidos”, leyó la periodista Jade Ramírez. El último caso de una periodista asesinada es de Miroslava Breach, corresponsal en Chihuahua del periódico La Jornada.

“La Secretaría de Gobernación podrá mantener el monstruo o elefante blanco llamado Mecanismo de Protección, pero quienes debe de dar cuentas claras y efectivas de su mandato es principalmente la Fiscalía Especializada de Delitos cometidos contra la libertad de expresión de la PGR. En seis años hay un acumulado de 900 averiguaciones previos abiertas por delitos contra periodistas, solo dos han culminado en condenas”, aseveró la periodista.

Agregó que el 99.5 por ciento de los casos no han recibido justicia, y al levantar la voz el gremio periodístico no significa que deba de darse una atención especial o privilegio, sino “solo las garantías constitucionales para poder seguir haciendo periodismo y ejercer la libertad de expresión, sin que nuestra integridad física, psicológica y emocional se vea abatida por violencia revanchista, porque incomoda lo que narramos, porque no conviene saber la verdad”.

Los reporteros que acudieron al llamado de unidad se presentaron con pancartas que fueron mostradas en la avenida Federalismo en su cruce con avenida Juárez, a los automovilistas que transitaban por la zona así como a los asistentes a la Vía RecreActiva, se mostraron leyendas como “Al matar un periodista se acuchilla la democracia”, “No se mata la verdad matando un periodista”, “Exigimos respeto a la libertad de expresión”, o “Cuando asesinan a un periodista todos pierden”.

“No se salva Javier Corral, no se salva Osorio Chong, no se salva Peña Nieto ni los treinta y tantos funcionarios de la Subsecretaría de Derechos Humanos que cobran a cuenta del Mecanismo, o los tres ministerios públicos federales asignados (…) Ya no queremos iniciativas, inicien sanciones administrativas como penales contra quienes obstaculicen la debida protección y el acceso a la justicia. Estaremos saliendo a las calles, no quitamos el dedo del renglón, pero ya no queremos gritar el nombre de nadie más”, se exigió por parte del gremio periodístico en el pronunciamiento.

