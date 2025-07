“El gobierno nos obliga a vivir en la clandestinidad”

Debido a lo burocrático que resulta conseguir el cannabidiol en México, miles de padres de familia se encuentran consiguiendo y elaborando de manera clandestina el aceite que sus hijos requieren para conservar la buena salud.

El cannabidol es un aceite que se extrae de la marihuana para uso exclusivamente medicinal, ya que no contiene sustancias psicotrópicas que puedan alterar el estado de conciencia de los pacientes, sin embargo, debido a los tabúes que existen en torno a la planta, en nuestro país, es prácticamente imposible conseguirla pues se considera un acto ilegal.

LUCHA IMPARABLE

Ante ese escenario, Erika Sevilla junto a la pequeña Montserrat Gómez de siete años quien padece el síndrome de West y requiere de medicamentos a base de cannabinoides a un costo de seis mil 500 pesos por mes, han comenzado con su lucha frente al Estado Mexicano y un sistema de salud que se niega a valorar el caso.

— Aquí la situación es que el tratamiento cuesta seis mil 500 pesos, es una cantidad que no es tan fácil de obtener, a parte, el proceso burocrático de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios al tener que llenar la solicitud para la importación y aparte, tener una receta médica de un doctor que le respete la necesidad del Cannabidiol, sin esa receta, la Cofepris no puede darme la autorización, explicó la señora Erika.

SIN MEDICAMENTO, REGRESAN LAS CRISIS

Las limitaciones financieras son tan sólo la punta del iceberg. Aún falta organización civil, falta sensibilización del tema, tampoco hay voluntad política para resolver el caso, ni estrategia de salud pública para registrar los hechos. El tiempo corre, y el medicamento para la niña Monserrat está por terminarse, y con ello, regresarán las convulsiones que en ocasiones terminan en hospitalización.

—Monse, a finales del año pasado estaba teniendo 300 crisis diarias, ahorita en lo que va del año sólo lleva 12. Entonces imagina que de tener una niña con 300 crisis, a tener a lo mejor 30 o hasta 100, el hecho de sentir que mi hija va mejorando. Lo que no quieren entender, es que mi hija en una crisis puede perder la vida, así de fácil.

La madre de Monserrat, originaria del municipio de Tlajomulco de Zúñiga, espera la autorización de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) para conseguir un nuevo cargamento de la medicina; sin embargo, desconoce el tiempo que podrá solventar esos gastos. Las organizaciones internacionales han hecho lo suyo, incluso, ayuda a otras mujeres para promover el auto cultivo y la preparación del medicamento de manera orgánica. Pero el miedo a la ilegalidad, las detiene.

— Tú crees que como papás no nos estemos arriesgando a buscar por otro lado, y preparar nuestro propio aceite… Por supuesto que yo lo sé, por supuesto que sé cómo se prepara el aceite, pero aquí la situación es que yo no me quiero arriesgar en la parte legal, o los problemas que me pueda causar, pero imagina a un padre viendo a su hijo que se le va la vida, le va a valer. No le va a importar porque si al gobierno no le interesa, ellos nos están orillando a que hagamos las cosas de manera ilegal, porque indebida no es. Un padre siempre hará lo necesario para ver a su hijo mejor.

En el caso de que exista algún interesado para realizar una donación para ayudar a la familia de Monserrat, pueden contactar a la señora Erika Sevilla, madre de la menor, a través del correo: monthiker0912@hotmail.com

MEDICAMENTO

¿QUÉ ES?

El síndrome de West o de síndrome de espasmos infantiles es una enfermedad que se caracteriza por tres elementos: espasmos epilépticos, retardo del desarrollo psicomotor e hipsarritmia en el electroencefalograma. Esta condición se presenta en uno de cada cuatro mil a seis mil bebés y predomina en el sexo masculino.

DATO

En diciembre de 2016 la familia de obtuvo el permiso para obtener un tratamiento con cannabidiol, el cual le ayuda a disminuir las crisis convulsivas. Es el primer caso registrado en Jalisco.

