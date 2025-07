Error, anular política de cambio climático

Las decisiones tomadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de recortar los programas contra el calentamiento global y favorecer la industria de combustible fósil son estúpidas y retrógradas, le mandó a decir el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval Díaz.

Durante la inauguración de la Reunión 48 del Grupo Intergubernamental para Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), con la presencia de 195 países miembros, expertos y científicos especializados en el estudio del cambio climático, Sandoval Díaz arremetió en contra de los recientes decretos emitidos desde la Casa Blanca.

“No se trata de un problema político como lo quieren hacer ver también algunos líderes políticos del mundo como el Presidente de Estados Unidos, quien como todos sabemos hoy firma la orden ejecutiva, que prácticamente anula las normas aplicadas para combatir el calentamiento global y con ello da un primer paso para retroceder en uno de los acuerdos planetarios más significativos de la historia universal, los acuerdos de la COP21 en París”, argumentó Sandoval.

“Ha considerado un aumento al gasto militar y a la generación de energía impulsada por carbono, lo cual representa una gran estupidez, un gran retroceso y un gran contrasentido en el mundo”, remató el mandatario estatal.

LLAMÓ A LA RESISTENCIA

Asimismo, el titular del Ejecutivo en la entidad, hizo un llamado internacional a la resistencia frente a las políticas tomadas por Trump. “Encabecemos claramente una resistencia climática desde lo local, una resistencia firme de ciudadanos a la maquinaria de negación con intereses industriales e ideológicos, una resistencia a la ignorancia, a la sinrazón, a la improvisación y porque no decirlo, a la estupidez. No daremos ni un paso atrás en la defensa de nuestra especie humana, no daremos ni un paso atrás con acciones locales”, puntualizó.

Por su parte, Miguel Ruíz Cabañas Izquierdo, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, también presente en la Reunión, expresó que para México no son admisibles las declaraciones sobre que no existe el cambio climático.

SOBRE LA REUNIÓN

El IPCC es un organismo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y la Organización Meteorológica Mundial, se encarga de estudiar los fenómenos del cambio climático. En su Reunión 48, realizada en Guadalajara, se informó que se examinará el esbozo del Reporte Especial sobre el cambio climático y océanos y criósfera (SROCC, por sus siglas en inglés).

Además, se analizará un reporte especial sobre el cambio climático, desertificación, degradación de las tierras, ordenación sostenible, seguridad alimentaria y los flujos de gases de efecto invernadero en los ecosistemas terrestres (SR2), ambos se espera estén concluidos en 2019.

ADVIERTEN DE INTENSA SEQUÍA

En otros temas, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) pronosticó a inicios del 2017, que éste estaría opacado por una intensa sequía, a pesar de ello, se tiene garantizada la distribución del agua por dos años más debido al almacenamiento en presas, reveló el titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), Rafael Pacchiano Alamán, presente en Guadalajara por la Reunión del IPCC.

“Ha sido un año donde hemos tenido lluvias menores a lo esperado, pero también gracias a los últimos dos años como lo ha informado el director de CONAGUA, tenemos suficiente agua en las presas para los siguientes dos años”, expresó el secretario.

Por parte de la comunidad científica y el mismo gobierno, se ha reconocido que hasta 300 municipios en México se verán afectados por el cambio climático, principalmente los que están en zonas costeras, informó Pacchiano Alamán.

AÑO COMPLICADO EN INCENDIOS

Pero el desabasto de agua no es lo único preocupante ante el anuncio de la Conagua, sino que la temporada de sequía favorece la aparición de incendios, en lo que va del año, hay 40 por ciento más de los registrados en el mismo periodo de 2016, confirmó la secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial de Jalisco (SEMADET), Magdalena Ruíz Mejía.

“En el tema de incendios forestales por la situación geográfica, por el proceso de medición que tenemos el Estado de Jalisco tiene un alto nivel de vulnerabilidad, tengo que decir, con toda claridad que el 2017 va a ser un año muy difícil en el tema del combate al fuego, porque va a ser unos de los años más secos de la región, del país y del planeta”, dijo Ruíz Mejía.

“Somos un Estado altamente vulnerable frente a las sequías, vamos a tener una sequía muy drástica, altamente prolongada. Ya tenemos evidencia, por ejemplo (hay) casi el 40 por ciento más de incendios que los que tenía el año pasado en esta fecha. Tengo 105 incendios registrados al corte del viernes de la semana pasada (24 de marzo), versus los 84 que tenía en la misma fecha”, explicó.

Jalisco en 2016 Jalisco quedó a nivel nacional en superficie afectada por incendios en el tercer puesto, sin embargo, la funcionaria aseguró que también es uno de los Estados más preparados para el manejo y combate de incendios.

FRASE:

“Ha considerado un aumento al gasto militar y a la generación de energía impulsada por carbono, lo cual representa una gran estupidez, un gran retroceso y un gran contrasentido en el mundo”,Aristóteles Sandoval Díaz, Gobernador del Estado de Jalisco¿QÚE ES EL IPCC?

Es un órgano de las Naciones Unidas encargado de evaluar la ciencia relacionada con el cambio climático. Fue creado en 1988 por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (ONU Medio Ambiente) y la Organización Meteorológica Mundial (OMM) con el objetivo de proporcionar evaluaciones científicas periódicas, sus implicaciones y posibles riesgos futuros, así como estrategias de mitigación y adaptación.

DATO

Los trabajos realizados en este periodo, el cual tiene como sede el Estado de Jalisco, es parte del Sexto Ciclo de Evaluación IPCC

