"Olvidan" tope salarial para los magistrados

A pesar de que la Constitución Política del Estado de Jalisco ya prohíbe que los funcionarios públicos perciban mayor sueldo que el del Gobernador, los magistrados del Poder Judicial, continúan impunes ante dicho decreto. Y es que “por olvido”, los diputados que aprobaron la Ley de Tope Salarial, no eliminaron otra ley que impide diferencias en las percepciones.

De tal modo que los magistrados que recién se incorporan al Poder Judicial acuden a dicho recurso para perpetuar sus onerosos salarios. Por el momento, según lo comentado por el diputado de Movimiento Ciudadano (MC), Ismael del Toro Castro, los diputados durante la Comisión de Hacienda del Congreso ya emitieron un exhorto para que “Por buena voluntad”, los mismos magistrados renuncien a dicho privilegio.

“Enviamos un exhorto al Supremo Tribunal y al Consejo del Poder Judicial a efecto de que revisen los decretos que aprobó este Congreso en el que se determina que nadie puede ganar más que el gobernador y que dentro de sus facultades, puedan determinar, sobre todo los nuevos nombramientos que se están realizando (…) El magistrado Jesús Covarrubias debería bajarse el sueldo, pero está en sus facultades ya como Poder Judicial y como pleno del Supremo Tribunal, es un poder independiente, lo que nosotros tenemos de facultad, es decirle que se aprobó”, dijo.

El problema podría derivar, en que debido al olvido de los diputados que aprobaron la primera Ley, los actuales deberán corregir esa plana. Sin embargo, ese proceso ya no afectaría a los nuevos elementos del Judicial.

“Hay un problema jurídico que tenemos que resolver en el legislativo, pero no es en el exhorto; la propia constitución tiene una contradicción, en una parte se marca que nadie puede ganar más que el gobernador, pero también se marca que todos los magistrados deben de ganar igual, entonces el problema es que en la temporalidad de esta modificación, quien tiene un nuevo nombramiento como magistrado le aplica el artículo de que no debe de ganar más, pero también le aplica el artículo que dice que todos deben de ganar igual (…) Estaremos haciendo esta modificación que no se previó en esa reforma para poder quitar esa contradicción que hay en la propia Constitución”, finalizó Del Toro Castro.

DATO

De acuerdo con el portal de Transparencia del Gobierno de Jalisco, actualmente, el gobernador Aristoteles Sandoval percibe un salario mensual de 166, mi 195 pesos; sin embargo, hay magistrados del Poder Judicial que reciben 17 mil 310 pesos con 24 centavos más al mes que el titular del Ejecutivo, es decir, tienen un sueldo final de 183 mil 505 pesos con 24 centavos.

