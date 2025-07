Que sí es segura la L3: delegado de la SCT

Luego de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) hiciera algunos señalamientos de riesgo en una de las curvas en la construcción de la Línea Tres del Tren Ligero en Guadalajara, el delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Jalisco (SCT) Salvador Fernández Ayala, aclaró que ya se están atendiendo las observaciones, pero que de cualquier forma no cabe ninguna comparación con lo sucedido en la Línea 12 del Metro en la Ciudad de México.

La Auditoría Superior había advertido de riesgos similares a lo ocurrido en el metro de la ciudad México, donde se habla de la construcción de una curva fuera de norma con un trazo de 104.4 metros, y que provocó que la ruta estuviera fuera de servicio cerca de 21 meses por los trabajos de reparación, Fernández Ayala aclaró que “no debe haber comparación porque son dos escenarios diferentes”.

LOS MATERIALES SON DIFERENTES EN AMBAS CONSTRUCCIONES

El delegado en Jalisco de la SCT, explicó que “la Línea 12 del Metro es de material rodante tipo neumático sobre una vía con balastro y aquí la Línea 3 del Tren Ligero de Guadalajara es material rodante metálico sobre una vía metálica”, es decir, son escenarios diferentes debido al material utilizado, y remarcó que todo el trabajo que se lleva a cabo en la obra ha sido certificado desde su proyección por organismos como la Asociación Americana de Trenes Ligeros.

“Yo les diría que no hay ninguna falla tipo Ebrard en este tema, no es así, no corresponde”, dijo al descartar que pudiera ocurrir algo similar al tren inaugurado por el exjefe de Gobierno de la CDMX, Marcelo Ebrard.

Requerido sobre lo que se está haciendo en respuesta a la ASF, el funcionario federal solo señaló que “las respuestas tendientes a solventar las observaciones están dadas por los compañeros de la Ciudad de México, de la Dirección General de Transporte Ferroviario, de mi parte, como delegado de SCT no tengo la inclusión en ese grupo de técnicos para efectuar las respuestas”, dijo al señalar prácticamente que desconocía lo que se estaba haciendo en ese sentido.

Por último, Fernández Ayala remarcó que las personas en Guadalajara pueden tener la certeza de que será un medio de transporte con total seguridad, pues los trabajos que se llevan a cabo son los adecuados.

