Igualdad Animal: México ha dado un gran paso en protección animal

Como parte de las acciones para detener los abusos documentados por la organización internacional Igualdad Animal en la investigación Rastros de México, donde denunciamos innumerables violaciones a la Ley Federal de Sanidad Animal y a las Normas Oficiales Mexicanas, la senadora Diva Gastélum, apoyada por las senadoras Cristina Díaz, Hilda Flores, Lilia Merodio, Itzel Ríos, Anabel Acosta y María Elena Barrera, y por el senador Jesús Casillas Romero, presentó en Sesión Plenaria del Senado una iniciativa propuesta por nuestra organización que contempla una modificación a la Ley Federal de Sanidad Animal y otra en el Código Penal Federal de México para la tipificación del delito de maltrato y crueldad animal que incluye a los animales de granja.

La propuesta es apoyada por los siguientes grupos y asociaciones de protección animal en México; Vegan Outreach, Justicia y Dignidad Animal, AC., Proyecto Gran Simio, Animal Sonoro, Movimiento Ecológico por los Derechos Animales, Proyecto ARPA, Xalapa por la Vida Digna, A.C., Naturaleza Animal, A.C., Comunidad Gaia, Callejeritos de los Tuxtlas A.C. y Apasdem, A.C., una coalición integrada por 92 grupos que piden también que la crueldad animal sea un delito contemplado en el Código Penal Federal así como el incumplimiento de las normas oficiales para operar los rastros del país, sustentado en que las violaciones a estas normativas suponen la peor tortura y crueldad hacia los animales de granja.

Durante su presentación en pleno, la senadora Diva Gastélum aseguró: “estamos buscando instaurar sanciones dentro de la Ley Federal de Sanidad Animal y el Código Penal Federal para que quien maltrate o trate de manera cruel a los animales destinados para consumo humano”, y agregó “evitar las situaciones como las que han sido documentadas por Igualdad Animal que siguen sucediendo y quedan totalmente impunes”.

Como se puede ver en la investigación realizada en 31 rastros municipales del país por nuestra agrupación que está dedicada a prevenir la crueldad contra los animales de granja, el incumplimiento de las normas implica que sean desollados vivos, golpeados, electrocutados, quemados y sacrificados estando plenamente conscientes sin aturdimiento previo.

A decir de Dulce Ramírez, nuestra Directora Ejecutiva, “la existencia de Normas Oficiales Mexicanas redactadas y autorizadas por la propia SAGARPA no sirven de nada si no se puede asegurar que se cumplan. Podemos ver que las sanciones actuales no son suficientes para lograrlo, es por eso que debemos endurecer la ley y convertir el incumplimiento en delito”.

Además agrega que “confiamos que a través de la Senadora Gastélum y los miles de mexicanos que han firmado nuestra petición, el Senado muestre voluntad política para cambiar esta terrible situación. Es una forma de dejar claro que las Normas Oficiales Mexicanas no son sólo para satisfacer convenios, acuerdos y exhortos internacionales en papel, si no para hacer crecer a México, en este caso, en materia de protección animal.”

Y es que esta modificación es un paso fundamental para el avance de México en términos de protección animal.

LUCHA INCANSABLE

Durante años hemos escuchado y visto marchas que piden que el maltrato animal llegue al código penal. En al menos 15 Estados de la República ya se contempla el maltrato animal como delito. Pero esta iniciativa unificaría los avances e impulsaría que el resto de los Estados lo contemplen en su código penal. Todas esas consignas están más cerca de lograrse hoy que nunca. Es probable que estemos presenciando uno de los avances más grandes para los animales en México.

Sin embargo, lo que más nos emociona es que por primera vez en nuestro país, estos cambios incluyen a muchos animales que hasta hace poco habían sido invisibles para la legislación mexicana. Los animales de granja.

Estamos seguros que aquellos que han visto nuestras investigaciones como la de La Vida En Una Jaula, La industria de la Leche y sobre todo la de Rastros de México coincidirán con nosotros en que es urgente y necesario que la sociedad pueda denunciar la crueldad contra los animales, pero además, que el trabajo legislativo que ya existe se ajuste, se modifique, se amplíe y se asegure su cumplimiento de acuerdo a nuestros tiempos.

Si bien antes existía una concepción de los animales más acercada a definirlos como objetos, hoy la sociedad cada vez tolera menos el abuso y la brutalidad contra los animales.

Si no conoces nuestras investigaciones, te invitamos a entrar aRastrosdemexico.comy ver de lo que te estamos hablando. Si ya las viste puedes firmar para apoyar esta iniciativa en esa misma página y si ya firmaste, puedes difundir.

Los animales te necesitan más que nunca. Debemos hacerle saber a los senadores que los mexicanos queremos que el maltrato y la crueldad animal sean considerados delitos en el código penal y que queremos que actúen como representantes de un México con valores y con mucho corazón.

Gracias, no olvides firmar y recuerda, la única voz que tienen los animales, es la tuya.lg

