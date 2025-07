Legislativo y Judicial en lucha de poderes

Otra vez. Un Juez Séptimo de Distrito en Materia Administrativa y del Trabajo obligará al Congreso del Estado de Jalisco a reponer un proceso de elección, pero está vez, del magistrado Juan Luis González Montiel, presidente de la tercera Sala Unitaria del Tribunal de lo administrativo del Estado (TAE), que tiene más de dos años en el cargo.

Ahora, los diputados tienen tres días para responder a una ejecutoria que ni siquiera poseen, por lo que el órgano legislativo, solicitó al colegiado que les otorguen el documento completo para poder proceder con lo sucesivo, comentó Saúl Galindo Plazola del PRD.

“Nos está pidiendo el quinto colegiado el reponer nuevamente el proceso, es increíble que a este tiempo, a estos meses, estemos hablando de otra vez la estrategia de querer enseñar el poder de los juzgadores federales, me parece que el que la misma sala, el que el mismo órgano colegiado nos esté haciendo llegar una situación en las mismas condiciones (…) A pesar de que nos da tres días para ejecutarlo, no nos llega el engrase de la ejecutoria, por tanto, no podemos cumplir algo que no tenemos, le solicitamos eludía de ayer al colegiado, que nos haga llegar la ejecutoria completa”, dijo Galindo Plazola.

El caso es un símil a lo ocurrido con el nombramiento del magistrado José de Jesús Covarrubias Dueñas. Durante el proceso de selección de aquel funcionario, uno de los contrincantes, José de Jesús Flores, demandó al Congreso de Jalisco mediante un proceso de amparo, y argumentó que “sé sintió bulleado” por los diputados.

