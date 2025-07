“Defenderé el agua contra quien sea”

La construcción de la presa El Zapotillo deberá de ser para dotar de agua a la Zona Metropolitana de Guadalajara y los Altos de Jalisco, antes que a otras entidades, además, no deberá de inundarse Temacapulín para ello, aseguró el gobernador, Aristóteles Sandoval Díaz.

Explicó el mandatario estatal que el tema de El Zapotillo, que lleva cerca de 30 años, prácticamente está viciado por dos grupos que apoyan o desaprueban su construcción, por lo que es necesario la voz de un tercero que sea imparcial, por ello dijo, se mandó a hacer un estudio con una oficina de Naciones Unidas, UNOPS, para garantizar transparencia, una vez concluido, el mandatario tomará una decisión sobre ello.

“Necesitamos una tercería, para que el gobernante en turno tome una decisión de manera consciente y responsable, porque podré tomar una buena decisión ahora, pero en 10 o 30 años esto puede llevarte en la conciencia toda la vida. Es de esos temas que no me quiero adelantar”, indicó.

“No quiero adelantar vísperas, primero tener conocimiento pleno de los especialistas, de los técnicos. Lo que es se va a publicar. Va a dar la postura de acuerdo a todos los elementos científicos, técnicos, sociales, antropológicos, porque ellos han estado en la zona, en la región, pues un organismo de Naciones Unidas no va a responder a ningún interés más que a la realidad de un estudio técnico-científico, que es lo que necesito y va a necesitar cualquier autoridad para tomar la mejor decisión”, expuso Sandoval Díaz.

TEMA DEL AGUA, DE ÍNDOLE ESTATAL

Dijo además que el tema de aguas es de competencia federal, pero es en el territorio de Jalisco donde se está construyendo, además de asegurar que va a defender el resultado de este estudio, sea con quien sea y contra quien sea.

“Soy muy claro y lo determiné, no vamos a inundar Temacapulín, no vamos a avanzar hasta que no tengamos claridad, certeza, en un estudio que no sean los mismos estudios que han tenido desde hace 30 años que han sido motivo de la pugna por parte de uno y otros grupos hasta que esta administración llegó tomando una determinación ajeno a las pugnas”, aclaró el gobernador.

