Temen urbanización en Cerro del Tepopote

Tras el incendio que afectó aproximadamente mil hectáreas principalmente en pastizales y hojarasca, y el 10 por ciento del arbolado adulto en la Zona Forestal en el Cerro del Tepopote en Zapopan, organizaciones civiles exigen claridad. El antecedente de dicho espacio natural, conserva una solicitud para edificar un complejo habitacional promovido por el polémico magistrado de la Sexta sala del Tribunal Administrativo del Estado (TAE), Alberto Barba Gómez, por lo que temen que el fuego haya sido provocado.

El colectivo Toma la Ciudad (Tómala) y Anillo Primavera han solicitado a las autoridades que se decrete de manera inmediata un protocolo para calificar con la máxima categoría de conservación a la zona afectada. Y a la petición ya se sumaron algunos diputados de Jalisco.

“Basta de especulación en el Tepopote. Exigimos paso de fauna y máxima categoría de conservación. Porque el Tepopote también es Primavera (es parte del macizo forestal Sierra de la Primavera)”, apuntaron las organizaciones no gubernamentales (ONGs) mediante un comunicado.

DIPUTADOS TAMBIÉN SOSPECHAN

Algunos diputados en el Congreso del Estado, temen que se avecine una invasión inmobiliaria en el Tepopote. Los antecedentes proporcionados por ellos mismos apuntan a presuntos intereses para ejecutar una construcción inmobiliaria en la que también se encuentra inmiscuido el magistrado Barbar Gómez, quien actualmente está denunciado por haber impuesto una afirmativa ficta para la autorización de un desarrollo de torres habitacionales, también en el municipio de Zapopan; y que, durante el 2014 efectuó un permiso de licencia de construcción en el Cerro del Tepopote.

“La presentamos el 3 de Junio (del año pasado), esta iniciativa prevé que se suspenda por 20 años las zonas donde hubo incendio, que no se pueda dar ningún tipo de permiso como ahorita (con el incendio) este predio quedaría clausurado 20 años, no se puede dar ningún permiso de uso de suelo, ni nada. (…) Es que mira, en el 2009, Juan Sánchez Aldana (exalcalde de la ex Villa Maicera) cambia el tipo de predio de permiso e informan que van a construir casas en esa zona, entonces, hoy tratamos de no pensar malamente, pero nos brinca que esa zona es donde se quema y da un permiso de licencia Barba en el 2014 sobre ese predio, entonces, lo que queremos es que no se vaya a perder”, explicó el diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Enrique Aubry de Castro Palomino.

Dicha iniciativa de ley, aún se encuentra siendo discutida en la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso, por lo que el legislador añadió que trabajará de la mano “de quien quiera sumarse”, para proteger la Zona Forestal afectada en lo que los diputados la aprueban.

¿QUÉ ES UNA AFIRMATIVA FICTA?

Decisión normativa de carácter administrativo por la cual todas las peticiones por escrito de los ciudadanos, usuarios, empresas o entidades que se hagan a la autoridad pública, si no se contestan en el plazo que marca la ley o las disposiciones administrativas se consideran aceptadas, bastando para ello conservar la copia del acuse de la solicitud realizada ante la instancia competente.

DATO

De acuerdo con la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable para el Estado De Jalisco, en el capítulo sexto de la Restauración de Áreas Forestales y Zonas Siniestradas en su artículo 37, apunta que será la Semadet, la dependencia encargada en “promover la declaración de zonas de protección forestal para aquellas adscripciones geográficas que hayan sufrido siniestro”.

FRASE:

