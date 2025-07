Veda inmobiliaria de 20 años en el Tepopote

En esta misma semana el Ayuntamiento de Zapopan interpondrá denuncias ante la Procuraduría Federal de Protección Al Ambiente (Profepa) contra quien resulte responsable del incendio ocurrido este domingo en el Cerro de El Tepopote, aledaño a La Venta del Astillero y el Bosque La Primavera, toda vez que existe la sospecha de que el siniestro fue provocado; de igual forma, el municipio solicitará una veda inmobiliaria por 20 años en la zona siniestrada, a fin de evitar que se continúen realizando este tipo de ataques a las áreas verdes.

“Ya basta de abusos inmobiliarios en toda esta zona. Vamos a proteger a la ciudadanía y a nuestros espacios verdes ante este intento nuevamente de abusar del espacio público”, aseveró el alcalde, Pablo Lemus quien dijo que si bien ya existen algunas leyes que prohíben la construcción sobre zonas siniestradas, se espera acudir a instancias federales a efecto de evitar por todos los medios legales posibles que se quiera seguir afectando los bosques.

Añadió además, que el incendio logró controlarse a las 4 de la mañana de este lunes, y que las afectaciones fueron principalmente en arbustos y pastizales. "A más tardar el viernes se presentará una denuncia, esto por daños al medio ambiente, se presentará ante la Profepa contra quien resulte responsable, es muy probable que este incendio haya sido provocado con algún interés de afectar el sano crecimiento del municipio", señaló el edil.

GUADALAJARA SE SUMA A LA DEFENSA DE ÁREAS VERDES

Por su parte, el alcalde de Guadalajara, Enrique Alfaro Ramírez, celebró la decisión de su homologo zapopano, quien dijo que apoyará en la defensa de las áreas verdes, en lo cual ya tienen tiempo realizando acciones conjuntas, y se buscará que sea el Consejo Metropolitano el que pueda presentar las denuncias y asumir las acciones que sean necesarias para la defensa de las mismas.

Dijo también que con las medias que tomarán en la ex Villa Maicera, se estaría dejando claro a quienes provocaron el incendio “que se van a quedar con las ganas”, en el caso de que lo hubieran hecho con fines inmobiliarios, pues la zona quedará blindada para que esto no ocurra, y dijo esperar que la investigación defina si fue provocado o no, y quiénes serían los responsables.

BALANCE AMBIENTAL NEGATIVO

Por otra parte, el director del Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Hermes Ulises Ramírez Sánchez, dijo que el incendio dejó un balance negativo en materia ambiental.

Una de las repercusiones fue sobre la calidad del aire en dicha área, a tal grado que la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet) activó tardíamente, una emergencia atmosférica en Zapopan. Además, trajo contaminantes a Guadalajara y a otros municipios de la Zona Metropolitana.

“En materia ambiental sí tenemos fuertes pérdidas en diferentes aspectos: calidad del aire, de ecosistema y de algunas especies; obviamente que la recuperación va a llevar años”, apuntó.

De acuerdo con el especialista, a causa de la contaminación, se pueden agudizar enfermedades respiratorias y cardiovasculares en personas que ya las padecen, e irritación de garganta y ojos, como lo manifestaron pobladores de la zona afectada, aunque consideró que el viento dispersó los contaminantes.

Respecto al lugar del incendio, dijo que la calidad del aire pudo haber sido mala. Sin embargo, en el lugar no hay estaciones de monitoreo. Algunas de las más cercanas que son Atemajac y Las Águilas, marcaron buena calidad de aire tanto el domingo como el lunes; por lo que se debió haber trasladado la unidad móvil de monitoreo para conocer la calidad del aire.

RECONOCE GOBERNADOR TRABAJO DE BOMBEROS

Luego de que el incendio fuera sofocado hasta la madrugada del lunes, el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, reconoció el trabajo realizado por los elementos de Protección Civil y Bomberos de los tres niveles de gobierno.

Sandoval Díaz expuso durante la inauguración de la avenida Ramón Corona en Zapopan, que el 98 por ciento de los incendios que se dan son provocados por el hombre, por lo que pidió a los jaliscienses mantenerse alerta sobre el uso del fuego en áreas abiertas para prevenir este tipo de siniestros.

“Tendremos un año con una sequía que va a afectar gran parte del territorio del Estado. Por eso hacemos un llamado a todos los ciudadanos a que nos ayuden a evitar este tipo de incendios. Por supuesto que este incendio, como muchos otros y el 98 por ciento, casi, son de gente fumadora o también de intereses inmobiliarios, hay intereses de las tierras para poder combatir y esto es lo que nos está generando el deterioro de nuestro medio ambiente”, expresó.

“Recuperando más áreas verdes para ustedes, para nuestras familias, en contra de estos intereses inmobiliarios que han venido afectando y deteriorando la salud pública de nuestra gente”, finalizó el mandatario.

PIDE GOBERNADOR A LEGISLADORES APROBAR LEY DE SEGURIDAD INTERIOR

En la inauguración de la avenida Ramón Corona en el municipio de Zapopan cuyo costo fue de 57.62 millones de pesos, donde el TEC de Monterrey aportó 15 millones, el gobernador Aristóteles Sandoval, hizo un llamado a los diputados federales para que a la brevedad se apruebe la Ley de Seguridad Interior.

“Necesitamos que sea aprobada esta ley para que las fuerzas armadas sigan prestando seguridad donde se requiere y ellos sepan también qué hacer y qué no hacer. No es posible que estén entregando la vida y que quieran manchar la imagen por uno o dos casos cuando no se tiene o se tergiversa a veces la información”, indicó Sandoval Díaz.

En el evento estuvieron presentes los alcaldes Enrique Alfaro de Guadalajara y Pablo Lemus de Zapopan, respectivamente, además del secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos.

DATO

Según el Sistema de Monitoreo Atmosférico Jalisco (Simaj), las zonas con mayores niveles de concentración de contaminantes a causa del fuego fueron el sureste: Santa Fe, Las Pintas, además de Tlaquepaque y Tonalá.

FRASES

“Reconocer a nuestros brigadistas de todos los niveles de gobierno, de CONAFOR, de los presidentes municipales de los órdenes estatales, así como del Ejército Nacional que siempre nos ha dado todo el apoyo”,Aristóteles Sandoval Díaz, Gobernador de Jalisco

“Ya basta de abusos inmobiliarios en toda esta zona. Vamos a proteger a la ciudadanía y a nuestros espacios verdes ante este intento nuevamente de abusar del espacio público… Es muy probable que este incendio haya sido provocado con algún interés de afectar el sano crecimiento del municipio”,Pablo Lemus Navarro, Alcalde de Zapopan

