Agreden a bebé en Guardería del IMSS

Treinta y cinco minutos bastaron para que una madre de familia pasara el temor más grande que pudiera sufrir. Tras dejar a su hija de nueve meses en la guardería El Club de Agüita, ubicada en la colonia El Colli Urbano en Zapopan, las maestras se comunicaron con ella para decirle que la menor sería trasladada a la Unidad Médica Familiar 178, en la colonia Jardines de Guadalupe, debido a que acabada de sufrir una agresión por uno de sus compañeros; sin embargo, nunca le dijeron lo grave de las lesiones, por lo que la señora Argentina Chapa se trasladó de inmediato a la clínica; no obstante, personal de la estancia llegó 20 minutos más tarde

“Bajaron del auto la maestra Paola Moreno con mi bebé en brazos y la directora (Alma Sofía Contreras Siordia) con la pañalera, me llamó la atención ver que a mi bebé la traían envuelta de la cabeza con un trapo o cobija gris, al tomarla en brazos le quité el trapo y mi sorpresa fue que la niña presentaba diversas lesiones en su cara, que no eran evidentemente las de una mordida”, narró a La Crónica de Hoy Jalisco.

NIEGAN PARTE MÉDICO

En la clínica, la menor fue revisada por cinco médicos quienes aseguraron que las lesiones que presentaba no correspondían a las de una mordida sino a golpes que no eran precisamente provocados por un menor; ante la exigencia de la madre para solicitar la presencia de un agente del Ministerio Público, los encargados del lugar le negaron un parte de lesiones y la invitaron a acudir a cualquiera de las unidades de la Cruz Verde.

“Exigí la intervención de un agente del Ministerio Público y los médicos se negaron a pedir apoyo aún y cuando por Ley al existir sospecha de maltrato o violencia deben dar parte a las autoridades y retener a los adultos que le acompañan… Salí sin una receta, sin una nota médica, sin medicamento, sin nada”, añadió Chapa.

La joven madre arribó con su hija a la Cruz Verde Las Águilas con las radiografías que le sacaron en la UMF 178, tras ser revisada por otros dos doctores, la enviaron con un médico legista quien determinó que fueron lesiones por agente contundente.

Al ver que la madre no se iba quedar de brazos cruzados, los responsables de la estancia subrogada al Instituto Mexicano del Seguro Social, la cual pertenece al corporativo Gincul, se comunicaron con la familia y los citaron para ver solo 30 segundos de la grabación, el resto se los impidieron.

“En el video se aprecia que un bebé se encima en la niña por más de 30 segundos pero no se distingue alguna agresión, pero en ese lapso ninguna de las maestras se encuentra realmente observando qué están haciendo los niños… Sacan de la cuna al bebé que lesionó a mi hija y a partir de ese momento me impidieron ver el resto de la grabación, me dijeron que son escenas fuertes y que por cuestiones de privacidad no me lo pueden enseñar”.

Por lo anterior, la familia procedió de manera legal, en lo que respecta a la madre, asegura que no regresará a su hija a la guardería hasta no poner una queja a nivel federal por las agresiones sufridas y que los responsables tengan un castigo.

“Por supuesto que no regresaré a mi niña a ese lugar, voy a poner una queja a nivel federal donde solicite el cambio de la menor a otra guardería, ésta es un riesgo para mi bebé”, finalizó la madre denunciante.

MÁS CASOS EN GUARDERÍAS DEL SEGURO SOCIAL

En julio pasado, este medio de comunicación dio a conocer el caso de una bebé de tres meses, que por el hecho de ser beneficiaria del seguro social, ella y su madre fueron rechazadas del Centro de Integración Infantil Andinos, ubicado en la calle Salto del Agua #2458 en la colonia Jardines del Country en Guadalajara.

La madre declaró que a su bebé le llegaron a negar cuatro veces el ingreso al diagnosticarle entre sus propias cuidadoras un cuadro de obesidad.

Pese al exhorto emitido por el médico de la clínica #51 del IMSS, en la guardería siguieron con el maltrato y les emitieron un ultimátum a los padres de que si la niña no traía una dieta recomendada por un nutriólogo simplemente quedaría fuera.

Este como muchos casos son constantes en las estancias, mientras tanto, los padres dejan a sus hijos con el temor de que quienes cuidan de ellos lo hagan de la mejor manera.

DATO

El corporativo Gincul cuenta con estancias infantiles en Jalisco, Colima y Nayarit.

