Migrantes de Jalisco, sin apoyo del Estado

Compartir seguridad social y recursos financieros se ha convertido en la principal preocupación de nuestros compatriotas en el extranjero. La falta de salud pública, ofertas de empleo y escuelas ha ocasionado que la comunidad jalisciense en Estados Unidos (EE.UU) sientan abandono por parte de las autoridades.

Las denuncias más frecuentes giran en torno a que las remesas al representar uno de los ingresos más fuertes del país, deberían servir para generar esas garantías que los mexicanos necesitan al dejar su lugar de origen y, mejorar también sus lugares de residencia. Los pueblos de los connacionales, están en abandono.

“En septiembre cumplo 50 años que salí de Tecalitlán, pero como les dije —Yo nunca salí de Tecalitlán —. Y ahora que estoy de regreso, desgraciadamente los partidos políticos no nos quieren tomar en cuenta, vine dos veces anteriormente, y el PRI no me dejó participar (…) Acá en Tecalitlán, el principal problema que tenemos es la falta de empleo, y yo he criticado a mi presidente municipal porque recursos para generar empleos no hay; el agua potable, falta; calles que están llenas de hoyos y, la inseguridad”, comentó Enrique Chávez del Club Social de Tecalitlán /Los Angeles.

Por su parte, Francisco Orozco de San Ignacio Cerro Gordo y que ahora radica desde hace 40 años en Los Angeles, California, coincidió con que el uso de los recursos que los migrantes generan (remesas o inversiones), no está siendo capitalizado para mejorar la situación en que viven los mexicanos en el extranjero, o para abastecer las necesidades de sus familiares en sus poblaciones de origen.

“Quisiéramos que se generara un foro de trabajo empresarial, y que se invitara a todos esos empresarios (que viven en el extranjero) que no se les ha dado la oportunidad, para tomar más fuerzas y conseguir enviar más remesas, y yo estoy seguro que todos ellos lo hacen (…) hay gente que quiere iniciar un negocio en Estado Unidos y cuando pedimos información no es que se nos niega, pero básicamente se toman su tiempo“, comentó.

CASA JALISCO EN CHICAGO, FRACASÓ

Según el exfuncionario público, el motivo real del fracaso suscitado en Casa Jalisco responde a la ineficiencia de su extitular y no la insuficiencia financiera como se trató de explicar por las autoridades de Jalisco. Ramiro González, acusó a Jorge Ayala de “no estar comprometido” con la comunidad hispana de Chicago, dijo incluso, que cancelaba citas pactadas y que no asistía a su lugar de trabajo.

“En los medios de comunicación se dio a conocer el ¿Por qué? se cerró la Casa Jalisco, razones sin ningún fondo, inclusive que está muy retirada, y tan sólo Google lo desmintió, entonces, aquí la razón del por qué no funcionó la Casa Jalisco cuando decidieron cerrarla, es porque mandaron a un jalisciense que no tenía la responsabilidad de su trabajo, mandaron a Jorge Ayala (…) En menos de un año tronó todo porque Jorge Ayala no llegaba a sus citas, era irresponsable en todo, nunca estaba en la oficina, a mi me cancelaron eventos y ese tipo de atropellos, no se valen”, arremetió Ramiro González.

Por último, dijo que la inversión realizada en el edificio para atender a la población migrante ya asciende a los 12 millones de dólares, desde la compra hasta el mantenimiento, y agregó que la inversión ya será irrecuperable. Por lo anterior, el ahora comerciante comenta que debería de conservarse Casa Jalisco como patrimonio del Estado, negándose rotundamente bajo ese argumento, a la venta del inmueble.

PAQUETE DE INICIATIVAS

En esta mesa de trabajo estuvieron también presentes, líderes migrantes como Yolanda Cosío, originaria de Ameca, Jalisco; Nicté Castañeda de la Universidad Berkley, California; y el diputado migrante Salvador García; además de la Federación de Jaliscienses en San Francisco, así como el Club Texcalame de San Francisco, Club Ahualulco, Club Atotonilco, Club Quila, Club San Ignacio Cerro Gordo, Club Unión de Tula, Club Tecalitlán y Club Amequenses en Las Vegas. Los diputados ciudadanos de Jalisco, presentaron una serie de iniciativas que al decir de los asistentes, eran buenas intenciones, pero que necesitaban más trabajo.

Las propuestas de los emeceístas giraron en torno a la atención de cinco puntos centrales, y se comentó que el próximo jueves 6 de abril, la diputada Kehila Kú, será quien las presentará ante el Pleno del Congreso.

• Secretaría de Atención al Migrante. (Se propone crear una secretaría y disolver el instituto).

• Empresarios migrantes. (Incluirlos en los criterios de preferencia en la adquisición de bienes y servicios de los entes gubernamentales del Estado).

• Exhorto para implementar una semana de Salud al Migrante.

• Exhorto Casa Jalisco en Chicago. (Se exhorta al Gobierno del Estado de Jalisco para que los connacionales administren un fideicomiso mediante el cual se rescaten las raíces jaliscienses en los Estados Unidos).

•Representación política de los mexicanos que radican en el extranjero. (Se propone crear la figura de diputado migrante o binacional).

lg

Copyright © 2024 La Crónica de Hoy .