Niegan IMSS y FGE, maltrato a bebé

Tanto la Fiscalía General del Estado de Jalisco (FGE), como la delegación estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), aseguran que ni la guardería El Club de Agüita, ubicada en la colonia El Colli Urbano en Zapopan, ni las maestras, tienen responsabilidad en la agresión cometida presuntamente por un niño de un año en contra de una de sus compañeras de sala, de tan sólo nueve meses de edad.“Cuando conocimos el caso pensábamos de una agresión de un adulto, no es así, es muy claro el video que se tiene… No hay responsabilidad de los trabajadores, es muy claro el video y efectivamente había tres personas en el momento… Esta guardería contaba con todo lo que corresponde; sin embargo, era necesario asegurarla para generar algunas diligencias…”, aseguró el Fiscal, Eduardo Almaguer Ramírez.De acuerdo con los primeros 20 segundos de la grabación, “se aprecia a un bebé de un año que se gira y se pone por encima de esta bebé y éste la lesiona, es un niño que no sabe lo que hace, lo que nos lleva a determinar nuestras diligencias y poder ordenar a los padres del bebé, los tratamientos que correspondan”, añadió el funcionario estatal a pesar que de acuerdo con los lineamientos del propio IMSS, por el número de niños en la sala, en este caso (Lactantes B, menores entre 7 y 13 meses de edad), debe haber la presencia de al menos cinco maestras; en el momento de los hechos había tres, y de éstas, ninguna estaba al cuidado de los infantes, sino realizando otras labores en un escritorio.

INVESTIGARÁN ACTUAR DEL PERSONAL EN LA CLÍNICA 178

En cuanto al actuar del personal de la Unidad Médica Familiar 178, en la colonia Jardines de Guadalupe, lugar al que acudió Argentina Chapa, madre de la bebé, tras la llamada del personal de la guardería donde le informaron que ahí trasladarían a la pequeña, tanto el fiscal como el delegado del IMSS en Jalisco, Marcelo Castillero Manzano, aseguran que investigarán el actuar de los médicos que se negaron a pedir la presencia de un agente del Ministerio Público y en cambio, exhortaron a la madre a acudir a una unidad de la Cruz Verde para solicitarle el parte de lesiones y actuar conforme dicta la ley.

“No avisaron al Ministerio Público, se revisará la responsabilidad de algún servidor público del IMSS, y se hará un desglose de la carpeta principal del caso”, señaló el Fiscal; mientras que Castillero Manzano reconoció que debido a que estos casos son poco comunes en guarderías del Instituto, el personal no está capacitado para atender una emergencia de este tipo.

“No es una costumbre para médicos de una clínica de Medicina Familiar hablarle al Ministerio Público, es un problema administrativo, por eso en el IMSS estamos haciendo una investigación de por qué razón no le hablaron al Ministerio Público”, aseguró Castillero Manzano quien dijo que de encontrar responsables, las sanciones serían monetarias únicamente, ya que la falta no ameritaría una suspensión definitiva en el cargo.CIERRAN TEMPORALMENTE EL CLUB DE AGÜITA

Por los hechos, la mañana del miércoles, la guardería El Club de Agüita fue cerrada de manera precautoria por la Fiscalía General. La medida fue informada por la Delegación Jalisco del IMSS, luego de que el caso fuera publicado por La Crónica de Hoy Jalisco.

El Instituto señaló que los 188 menores de edad inscritos en la guardería subrogada, serán reubicados en las cinco estancias infantiles ordinarias que prestan servicio a la Delegación Jalisco.

SUPERVISIONES

En Jalisco, hay 92 guarderías pertenecientes al Seguro Social, 88 son subrogadas y cinco son propiedad del IMSS; en ellas, hay alrededor de 15 mil menores inscritos al ser sus madres beneficiarias de este servicio.

Al respecto, el delegado del Instituto, dijo que para verificar el buen funcionamiento de cada estancia, cada tres meses realizan inspecciones que van desde la seguridad alimenticia, higiene en las instalaciones, uniformes de las empleadas, proceso de educación, sistema de seguridad, entre otros. Apuntó que en caso de encontrar anomalías, les reducen el puntaje que debe de estar arriba del 95 y si no, corren el riesgo de que el permiso les sea retirado.

Tan solo el año pasado, el IMSS cerró dos guarderías, una ubicada en el municipio de Tlaquepaque y otra en la colonia Providencie en Guadalajara.

DENUNCIANTES NO DESISTIRÁN

Por otra parte, los padres de la menor, fueron citados en Ciudad Niñez (dependencia que concentra todas las áreas involucradas en la protección de derechos y servicios para los menores de edad), en el lugar ubicado en la colonia Ladrón de Guevara en Guadalajara, acudió el socio accionista de la guardería y el abogado para solicitarles una conciliación y dar por concluido el caso; sin embargo, los padres aseguran que no desistirán e irán contra quien resulte responsable por la falta de atención a los menores.

“No sabemos qué pasó después de los 30 segundos, no vemos cómo es que le quitan a mi hija al niño de encima… obviamente no vamos a desistir hasta que no nos muestren el video completo… Es claro, hay negligencia por parte de las maestras porque están realizando actividades de escritorio adentro del aula y no les están poniendo atención a los menores”.

En tanto, la familia ya interpuso una queja a nivel federal ante el IMSS por el actuar tanto de las maestras de la guardería como de los médicos de la UMF 178. “Queremos que se tomen cartas en el asunto, que se investigue el asunto y que se inicie un procedimiento por la negligencia, por no estar pendientes en una sala de puros niños”, señaló la mamá.

Finalmente, se informó que el estado de salud de la menor es regular, la inflamación en su rostro va disminuyendo; sin embargo, en los próximos días será evaluada por un especialista para verificar las heridas causadas por su compañero cerca del ojo. Además, irá a terapia psicológica debido a que tras el incidente, no quiere la presencia más que de su papá y mamá.

Agresiones en los últimos 3 años en instancias del IMSS

En 2015, trabajadores de la Guardería Infantil Tlaquepaque U -1050, incorporada al IMSS, denunciaron una serie de irregularidades, entre ellas, comida en estado de descomposición, y por las que resultaron afectados alrededor de 90 menores de cuatro años.

En 2016, este medio de comunicación dio a conocer el maltrato a una bebé por parte del personal del Centro de Integración Infantil Andinos, ubicado en la colonia Jardines del Country en Guadalajara, a quien por considerarla “gordita” le daban agua en lugar de la leche que la madre dejaba para alimentarla.

Tan sólo el pasado de 17 de enero, una menor de 55 días de nacida fue trasladada inconsciente por personal de una guardería al Hospital Santa María Chapalita, ubicado en la avenida Niño Obrero y José María Robles; lamentablemente, en el lugar, el personal médico sólo pudo confirmar su muerte.

Finalmente, este miércoles, otra madre de familia pidió ayuda luego de que el pasado 30 de marzo en la guardería Niños Emprendedores ubicada en El Salto, recibió una llamada para que fuera por su hija quien había sido agredida por uno de sus compañeros, pese a la denuncia interpuesta, en la instancia no se ha parado ninguna autoridad correspondiente.

FRASES

“Hay un video que demuestra de manera clara lo que sucedió, éste es muy claro, en esta estancia estaban los bebés, había tres encargadas de manera correcta, hay algunos bebés en los portabebés y otros en un espacio como alfombra especial para los niños”

Eduardo Almaguer Ramírez

Fiscal General de Jalisco

“Cuando una mamá sospecha de cualquier cosa para eso están las cámaras, nosotros nos somos dueños de las cámaras”

Marcelo Castillero Manzano

Delegado del IMSS en Jalisco

“Fueron 34 segundos, pudo haberla asfixiado, son segundos suficientes que pudieron ocasionar la muerte de un bebé, mismo tiempo que las maestras estaban haciendo actividades que no deberían de estar haciendo”

Argentina Chapa

Madre de la menor agredida

Copyright © 2024 La Crónica de Hoy .