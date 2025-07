Aprueban veda en predios incendiados

Un contingente de aproximadamente 30 personas se manifestaron a las afueras del Congreso exigiendo que se detenga la destrucción de los parques y bosques de Jalisco, la contaminación del agua y el incendio de Áreas Forestales. Los quejosos pedían una audiencia con los diputados, sin embargo, les negaron el acceso al recinto legislativo.Los marchantes pertenecían a la Asociación Civil Red de Parques de Jalisco, y el objetivo de la audiencia era entregar un pliego petitorio y muestras de la contaminación de las aguas estatales. En dicho documento del que La Crónica de Hoy Jalisco tiene copia, se exige a los diputados que intercedan ante los alcaldes (principalmente al de Guadalajara, Enrique Alfaro) para que detengan desarrollos inmobiliarios cerca de áreas verdes para favorecer a las inmobiliarias.“Sabemos que los parques y bosques son de nosotros, están queriéndonos quitar nuestras áreas verdes para poner edificios en lugar de ellos, para hacer departamentos, para supuestamente gentrificar la zona, pero la verdad es que destruyendo áreas verdes no es la manera de hacerlo”, comentó Patricia, una de las inconformes.APRUEBAN PROTEGER BOSQUES

Horas después de la manifestación, los diputados avalaron la iniciativa de Ley propuesta por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) para generar una veda de 20 años a predios que fueran afectados por incendios, para que en su lugar, no se pudiera cambiar el uso de suelo y pasar de Área Forestal, a complejo habitacional. Con esta aprobación, pretenderán proteger al cerro de El Tepopote, entre otras zonas cuyos intereses inmobiliarios estaban en la mira.El diputado Enrique Aubry, quien presentó la iniciativa de ley en junio de 2016, recordó el lamentable y provocado incendio ocurrido el pasado domingo en El Tepopote que acabó con más de mil hectáreas de áreas verdes, y reprochó que entre el 97 y 98 por ciento de estos siniestros sean provocados para un beneficio personal.“Son provocados para un beneficio personal, para un beneficio económico, para poder construir en esas zonas. Esto no va, y no vamos dejar que siga sucediendo, el Congreso no lo va a permitir”, aseguró Enrique Aubry.¿CÓMO QUEDA LA LEY?

En las áreas verdes de competencia estatal o municipal, no se podrá autorizar el cambio de uso de suelo durante 20 años, cuando hubieran sido incendiadas de manera dolosa, y previo dictamen de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet), en el que acredite que ésta se ha recuperado totalmente.CAMBIOS

Lo nuevo del tema con la aprobación de la ley, será que los regidores del PVEM propondrán un candado más “para que a nivel municipal” no se entreguen permisos de construcción, licencias o habitabilidad durante 20 años en predios incendiados.

