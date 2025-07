Cierran el Templo de San Francisco por L3

Pese a que el Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur) señaló recientemente que el Templo de San Francisco que ha sufrido algunos daños, presumiblemente a raíz de las obras del la Línea Tres del Tren Ligero, podría abrir en esta Semana Santa, el Ayuntamiento de Guadalajara impedirá que esto ocurra, al menos hasta tener un dictamen técnico por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) donde se descarte la posibilidad de riesgos debido a que en días pasados hubo necesidad de evacuar a ocho sacerdotes franciscanos que ahí moraban.

“Está cerrado, permanece cerrado y nosotros como autoridad municipal con fecha 22 de marzo le hicimos llegar un escrito a diversas dependencias del gobierno Federal dirigido al secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza en donde le describimos la situación que tiene ese histórico centro religioso, además del cierre del mismo, se hizo la evacuación de ocho san Franciscanos que ahí moraban, porque si estamos hablando de la salvaguarda de las personas”, señaló el Secretario General del Ayuntamiento, Enrique Ibarra Pedroza, quien dijo que si no llega contestación al respecto por parte de la autoridad, no permitirán su apertura.

Enrique Ibarra Pedroza recordó que Protección Civil y Bomberos de Guadalajara el pasado 14 de marzo decretó el cierre del templo luego de una minuciosa inspección en la que también participaron elementos de Obras Públicas, Inspección y Vigilancia, Protección Civil del Estado y se llegó al consenso de cerrarlo a fin de evitar cualquier peligro para los feligreses.

Durante la última junta de carácter técnico de alto nivel entre autoridades municipales y dependencias federales se habló de la posibilidad de abrir el templo para esas fechas, pero el Ayuntamiento se ha mantenido firme de que no se abriría porque no se cuenta con un documento legal de los responsables de la Línea Tres en donde se garantice que no hay riesgo para sus visitantes, por lo que permanecerá cerrado hasta que haya certidumbre para la feligresía o visitantes.

Copyright © 2024 La Crónica de Hoy .