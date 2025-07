Alfaro espera llamado para defender el agua

El alcalde de Guadalajara, Enrique Alfaro Ramírez asegura seguir esperando a ser convocado por el gobernador Aristóteles Sandoval para la defensa del agua de Jalisco, tal y como lo declaró el mandatario estatal recientemente. Lo malo, dijo, es que todo se les ha ido en discurso y éste ya se les hizo un enredo que nadie entiende, mientras la urgencia de traer agua a la zona metropolitana, cada día crece más.

“Es que diario escucho un discurso distinto, si revisan las declaraciones, cada día es un argumento diferente, que si la información de la UNOPS esta lista, o es reservada, que si la cortina se puede frenar ahí. Yo lo que creo es que nosotros hicimos un planteamiento contundente”, entre el que se encuentra precisamente un llamado al gobernador para defender el agua de Los Altos y de Guadalajara, dijo, pero al momento sólo han sido discursos.

“Que el Gobierno del Estado fije una postura contundente, no nomás de discurso, esto no es nada más salir a echar malo, es una postura contundente para defender el agua de los altos y de la ciudad de Guadalajara y mandar un mensaje de que no es un pleito o un conflicto con León, es buscar la solución al problema que tenemos”, reiteró.

Luego de que el Gobierno del Estado dijo “Sí le entro”, señala el alcalde, se ha enredado en una serie de discursos contradictorios entre sí, y eso es preocupante, cuando es importante actuar de inmediato en la defensa del agua.

Por lo pronto dijo, sigue esperando a ser convocado tal y como lo señaló el gobernar luego de que los alcaldes de Movimiento ciudadano definieran su postura en cuanto a lo que se tiene que realizar para defender el recurso para el Estado.

Cabe recordar que la postura de los alcaldes es “no” al trasvase que llevaría agua a la ciudad de León, así como que la cortina de la presa El Zapotillo se quede en el nivel actual y que se hagan las obras de control para evitar que se inunde Tamacapulín, Acasico y Palmarejo, además de que los datos de disponibilidad de agua se pidan a una autoridad competente y no un organismo a modo, y que el Gobierno del Estado fije postura al respecto.

De incrementarse la cortina de la presa El Zapotillo, las poblaciones de Acasico, Palmarejo y Temacapulín, se inundarían; el Gobierno del Estado aseguró que defenderá los poblados

