El reto de una Ley de Software Libre

Tras la polémica discusión entre el priista Oswaldo Bañales y el emeceísta Augusto Valencia, para regular una propuesta de Ley que aborde las aristas sobre legislar en materia de Derechos Digitales, este medio de comunicación consultó los fundamentos de la creación de la asociación civil, Free Software Foundation (FSF), para que explicara la importancia de mantener la existencia del denominado Software Libre.

El origen del problema en el Congreso de Jalisco, se desató cuando el priista Oswaldo Bañales señaló ante la prensa que de aprobarse la Ley de Software Libre, se estaría dañando la propiedad intelectual e industrial de los desarrolladores tecnológicos y se fomentaría entonces la piratería: “Colapsas socialmente a la sociedad que está dedicada a la investigación y al desarrollo tecnológico porque dañas la propiedad intelectual y dañas la propiedad industrial”, dijo el diputado.

Sin embargo, las argumentaciones del priista se alejan de lo ya explicado por las organizaciones promotoras del tema. La explicación de la FSF para comprender la necesidad de avanzar hacia el Software Libre, gira en torno a la necesidad que tienen los cibernautas de tener acceso a la misma información que todos.

“Hoy, el número de gente que no es usuaria de computadores disminuye continuamente, a medida que la tecnología se asienta en todo el globo. Para que esta tecnología funcione, son necesarios ciertos conocimientos. La gente que acapara dicho conocimiento, castigando y amenazando a los que tratan de obtenerlo y compartirlo, no lo hace para preservarlo, pese a lo que puedan decir. Muy al contrario, su objetivo es preservar su poder a expensas de la libertad de los demás”, aseguran.

La ley originalmente propuesta por los diputados Augusto Valencia del Partido Movimiento Ciudadano (PMC) y el diputado independiente Pedro Kumamoto Aguilar, pretende que los tres poderes de gobierno cuenten con un catálogo de herramientas y aplicaciones de rápida instalación para mejorar los servicios electrónicos que prestan a la ciudadanía (como consulta y trámites).

PIDEN RENUNCIA DE BAÑALES

Por “incompetencia”. Luego de las desafortunadas declaraciones realizadas por el priista Bañales sobre la Ley de Software Libre, usuarios de redes sociales solicitan la renuncia del diputado vía la plataforma Change.org. Hasta el momento (un día después de su publicación), dicha petición ya cuenta con 34 simpatizantes, los cuales, denuncian que los funcionarios públicos tienen la obligación de conocer a profundidad los temas antes de emitir un juicio.

“Lo absurdo, señor Oswaldo Bañales, es tener a un diputado hablando de ciencia y tecnología sin que conozca de ciencia y tecnología. Es inconcebible que una persona que pretende manejarse en este tema, no sólo tenga la firme convicción de algo completamente disparatado, sino que además se sienta en posición para iniciar una campaña de desprestigio y actuar en contra de algo que no entiende. Esto es dañino, y que usted conserve su puesto es intolerable. ¿Cómo podemos permitirlo después de que usted ha dejado en claro la nula capacidad que tiene y que además está dispuesto a no solo decir cosas inverosímiles sino a actuar con base a ellas?”, comentó Antonio Cárdenas en su solicitud por Change.org.

SOFTWARE LIBRE

El movimiento del software libre fue creado en 1984 por Richard M. Stallman, mediante la creación de un proyecto llamado GNU (que significa "GNU's Not Unix") para proporcionar un reemplazo del sistema operativo UNIX; un reemplazo que respete la libertad de quienes lo usen. Más tarde, en 1985, Stallman creó la Free Software Foundation, una organización sin ánimo de lucro con la misión de promover y educar al público de todo el mundo acerca del software libre.

