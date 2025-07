No a sueldos ilegales de funcionarios

A raíz de que muchos funcionarios no acatan la ley que prohíbe que los empleados de gobierno ganen más que el titular del Ejecutivo —166 mil pesos mensuales—, la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional (PAN) buscará sanciones para los trabajadores que se mantengan en desacato.

El problema con Ley de Austeridad a la que responde la limitación salarial, es que actualmente el Código Penal sí establece sanción para quien autorice un salario que sea superior al que recibe el gobernador, sin embargo, no contempla sanciones para los beneficiados con ese recurso.

“Buscamos definir una sanción administrativa clara, que no deje dudas para aquellos servidores públicos que ganen más de lo que gana o tiene autorizado el gobernador, el artículo 111 de la Constitución Política del Estado, establece que ningún servidor podrá ganar más que el gobernador, pero no nos remite alguna sanción para aquellos servidores públicos que ganen más que el gobernador (…)”, comentó Miguel Ángel Monraz Ibarra del PAN.

Actualmente, los sueldos que superen las percepciones del titular del Ejecutivo se consideran ilegales y se encuentran “congelados” por decreto; así lo estipula el artículo 111 de la Constitución Política del Estado de Jalisco. No obstante, algunos aún se rehúsan a renunciar a dicha prerrogativa.

TOPE SALARIAL

El 13 de mayo del 2016 durante sesión de pleno del Congreso del Estado, se aprobó fijar el tope salarial para funcionarios públicos, y con ello, el congelamiento (no aumento) de los salarios que perciben los 44 funcionarios que se encontraban en esas condiciones; desde magistrados hasta consejeros, que llegan a ganar desde 181 mil hasta los 235 mil pesos mensuales. Y a pesar de que la diputada priista Rocío Corona Nakamura, aseguró frente a medios de comunicación que los nuevos nombramientos de los puestos “congelados” ya no gozarían de ese privilegio, en la realidad no ocurrió así.

NO SE CUMPLE

Un ejemplo donde la Ley de Austeridad y tope salarial no es ejecutada, es lo ocurrido con los magistrados de reciente nombramiento, y es que, debido a una contradicción en la Constitución local , que por un lado, prohíbe que los funcionarios públicos ganen más que el titular del Ejecutivo, por otro, también prohíbe que existan magistrados con menor sueldo al de sus compañeros, lo cual ocasiona que al entrar, los magistrados presenten recursos legales para la regulación salarial y de ese modo, a pesar que la Ley lo prohíbe, sus sueldos sí superan al del gobernador.

Sobre ese tema, el coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano en el Congreso del Estado, Ismael del Toro Castro, comentó que el problema se debe al olvido de los diputados que aprobaron la primera Ley, los actuales deberán corregir esa plana. Sin embargo, ese proceso ya no afectaría a los nuevos elementos del Poder Judicial.

“Hay un problema jurídico que tenemos que resolver en el Legislativo, pero no es en el exhorto; la propia Constitución tiene una contradicción, en una parte se marca que nadie puede ganar más que el gobernador, pero también se marca que todos los magistrados deben de ganar igual, entonces el problema es que en la temporalidad de esta modificación, quien tiene un nuevo nombramiento como magistrado le aplica el artículo que no debe de ganar más, pero también le aplica el artículo que dice que todos deben de ganar igual (…) Estaremos haciendo esta modificación que no se previó en esa reforma para poder quitar esa contradicción que hay en la propia Constitución”, concluyó.

DATO:

Actualmente la Ley de Austeridad establece que ningún funcionario público debe tener un salario mayor al del gobernador, pero no se establecen sanciones para quienes permanecen en desacato.

FRASE:

CIFRA:

El gobernador del Estado, Aristóteles Sandoval Díaz, percibe un salario mensual de 166 mil pesos.

