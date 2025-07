Roban machete del “Amo Torres” en GDL

Luego de que se diera a conocer la desaparición del machete que la estatua de El “Amo Torres” blandía en su mano, las autoridades en Guadalajara se aprestan a investigar que pasó, aunque el alcalde Enrique Alfaro se apresuró a señalar que la plazoleta donde se ubica la imagen aun no ha sido entregada del todo al Ayuntamiento, y sigue siendo de injerencia estatal.

Alfaro Ramírez reconoció que se enteró de la desaparición del machete a través de los medios de comunicación y se comprometió a que se investigaría el paradero del mismo e incluso que revisarán las grabaciones de las cámaras de seguridad cercanas a la zona donde se ubica la estatua, es decir, frente al Nuevo Mercado Corona.

“Vamos a checar qué fue lo que pasó para entender si en verdad se lo robaron o no, o si está haciéndose algo al respecto; no lo sabemos, estamos revisando el tema; aunque insisto y aclaro, la obra de la explanada no se le ha entregado formalmente al municipio”.

Cabe recordar que la escultura representa a uno de los personajes más importantes de la Independencia de México, José Antonio Torres, hombre acaudalado que se sumó a la causa independentista y que según cuenta la historia fue muerto en un punto cercano donde hoy se ubica.

