GDL desperdicia agua al por mayor

A pesar de sus recurrentes discursos sobre la preservación del recurso hídrico de Guadalajara, la administración de Enrique Alfaro Ramírez ha sido incapaz de solucionar concentraciones naturales de agua como el manto freático del Mercado Corona, y un ojo de agua ubicado en el Parque Extremo que termina en el drenaje.

Entre avenida Normalistas y Circunvalación, un parque que contempla rampas para patinar, un foro abierto con capacidad para 300 personas, área específica para mascotas, juegos mecánicos y las oficinas de del Instituto Municipal de la Juventud (IMAJ), es testigo del desperdicio constante de agua.

En dicho espacio, un ojo de agua corre por el centro del parque, atraviesa una jardinera, y se encharca hasta un pequeño recipiente en donde literalmente se derrama hasta terminar en el caño, o bien, es aprovechado por algunos taxistas o camioneros que deciden descansar un rato y lavar sus automóviles. Y aunque el desperdicio de agua es la peor de las anomalías, no es la única falla en el Ayuntamiento.

Durante el proceso de entrega y recepción entre las administraciones del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC), el gobierno en turno, denunció penalmente a la extitular del Instituto Municipal de Atención a la Juventud de Guadalajara, Viridiana Flores, debido a que el gobierno entrante detectó faltantes en los bienes muebles del IMAJ, por ejemplo, en la adquisición de 39 bicicletas, de las que sólo cuatro fueron entregadas y 10 más supuestamente robadas, justificado lo anterior con un acta de hechos presentada el 1 de octubre de 2015.

ALFARO TAMBIÉN MIENTE

A pesar de las múltiples promesas realizadas por el alcalde Enrique Alfaro sobre su supuesta postura para defender el agua de los tapatíos, hasta la fecha, ni el desperdicio de agua o el desfalco del IMAJ han sido aclarados.

El 26 de abril del año pasado, fue el propio edil tapatío quien denunció vía redes sociales que el Gobierno del Estado, Aristóteles Sandoval, había engañado a los habitantes de las poblaciones inundadas por la Presa de El Zapotillo, y prometió defender el agua de toda la ciudad y a toda costa. Un año después, el agua de los parques de los que él es responsable se sigue contaminando en las alcantarillas.

“En el Área Metropolitana de Guadalajara nos estamos quedando sin agua. Esto es una realidad y pareciera que nadie está haciendo nada para solucionarlo. En el gobierno de Guadalajara queremos que el agua de Jalisco sea para Jalisco, así de claro. Por eso hicimos algo sin precedentes. Es la primera vez que un gobierno alza la voz para exhibir el montaje y el engaño que representa la presa El Zapotillo”, dijo Alfaro Ramírez durante un evento; sin embargo, nada quedó claro y el agua se sigue desperdiciando.

UN PROBLEMA DE AÑOS

Si bien es cierto que el mantenimiento de los sistemas de abastecimiento de agua, no son competencia ni de Enrique Alfaro, ni de el Ayuntamiento que ahora representa, sí lo son el procurar que por lo menos, los edificios gubernamentales cumplan con lo que el primer edil exige, es decir, la protección del agua. Lo cual parece no ocurrir, o no importarle.

Otro de los grandes desperdicios de agua y justo a escasas dos cuadras del Ayuntamiento de Guadalajara, es el del manto freático ubicado en el subsuelo del Nuevo Mercado Corona, motivo por el cual, desde su inauguración se ha pospuesto la apertura del nivel cuarto del estacionamiento.

El flujo de agua incluso ocasionó que el 27 de marzo, tras el hundimiento de alrededor de 25 centímetros en la calle Independencia casi en el cruce con Santa Mónica, el Ayuntamiento cerró esa vialidad a partir de la avenida Alcalde para llevar a cabo las obras de reparación.

